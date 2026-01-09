مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مالي

0 1
18:00

السنغال

كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون

0 1
21:00

المغرب

الدوري الألماني

آ. فرانكفورت

1 1
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الخليج

4 0
15:10

ضمك

الدوري السعودي

الخلود

0 4
19:30

الاتحاد

جميع المباريات

"غائب منذ 57 عاما".. إبراهيم دياز يسجل رقما تاريخيا في أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

09:56 م 09/01/2026 تعديل في 10:02 م
واصل إبراهيم دياز لاعب منتخب المغرب تألقه رفقة منتخب بلاده، خلال النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ونجح دياز في تسجيل الهدف الأول لأسود الأطلس في مرمى الكاميرون، في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وبهدف دياز في مرمى الكاميرون اليوم، رفع عدد أهدافه في النسخة الحالية من البطولة إلى 5 أهداف، في 5 مباريات خاضهم بالبطولة حتى الآن.

وبات دياز أول لاعب يسجل 5 أهداف متتالية في أول 5 مباريات له، ببطولة كأس أمم أفريقيا منذ الغاني أوسي كوفي الذي سجل هذا العدد من الأهداف في نسخة البطولة عام 1968.

وكان منتخب المغرب تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره منتخب تنزانيا في ربع النهائي، بنتيجة هدف دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

"تقنية جديدة".. كيف يشاهد المكفوفين مباريات كأس أمم أفريقيا؟

تنتظر الفائز من مصر وكوت ديفوار.. موعد مباراة السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم دياز منتخب المغرب كأس الأمم الأفريقية المغرب والكاميرون رقم تاريخي لدياز

