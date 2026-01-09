واصل إبراهيم دياز لاعب منتخب المغرب تألقه رفقة منتخب بلاده، خلال النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ونجح دياز في تسجيل الهدف الأول لأسود الأطلس في مرمى الكاميرون، في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وبهدف دياز في مرمى الكاميرون اليوم، رفع عدد أهدافه في النسخة الحالية من البطولة إلى 5 أهداف، في 5 مباريات خاضهم بالبطولة حتى الآن.

وبات دياز أول لاعب يسجل 5 أهداف متتالية في أول 5 مباريات له، ببطولة كأس أمم أفريقيا منذ الغاني أوسي كوفي الذي سجل هذا العدد من الأهداف في نسخة البطولة عام 1968.

وكان منتخب المغرب تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره منتخب تنزانيا في ربع النهائي، بنتيجة هدف دون مقابل.

