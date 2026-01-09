مباريات الأمس
تعهد من القائد.. مستجدات في أزمة مستحقات لاعبي نيجيريا

كتب : هند عواد

11:00 ص 09/01/2026
شهدت أزمة لاعبي منتخب نيجيريا مستجدات، بتعهد ويلفريد نديدي قائد النسور، بدفع المكافآت المتأخرة من جيبه الشخصي.

وتمرد لاعبو منتخب نيجريا وقاطعوا التدريبات، قبل مباراة الجزائر المقرر لها مساء غدا، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، بسبب عدم صرف مكافآت الفوز في أول 4 مباريات.

وقال ويلفريد نديدي في تصريحات نقلها الصحفي أولواشينا أوكيليجي عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "أكس": "أحث الفريق على التدريب وخوض المباراة ضد الجزائر، وذلك منذ المباراة الثانية".

وأضاف: "تعهدت الآن للجهاز الفني واللاعبين بأنني سأدفع المكافآت شخصيا إذا لم تفعل السلطات ذلك قبل يوم السبت، لا أريد أن تؤثر هذه المكافآت غير المدفوعة على استعداداتنا. أخبرت اللاعبين والجهاز الفني أنني سأدفعها شخصيا إذا لم يحصلوا عليها".

