"لا أتذكر".. سيميوني يتحدث عن أزمته مع فينيسيوس جونيور

كتب : هند عواد

10:42 ص 09/01/2026
تحدث دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عن أزمته مع فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، خلال نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ونشبت مشادة بين سيميوني وفينيسيوس، أثناء استبدال الأخير، عندما أشار الأول إلى الجماهير التي تنتقد فينيسيوس وتهاجمه، في لقطة أغضبت اللاعب البرازيلي.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي: "لم يحدث شيء ولن أتحدث عن شيء، ذاكرتي تفقد بعض الأحداث لم أقل شيئا".

وأضاف: "بدأنا المباراة جيدا وسنحت لنا فرصا كبيرة ولم نوفق في بعض الكرات، كورتوا استطاع التصدي لعديد الهجمات، لعبنا بالطريقة التي أردناها".

فينيسيوس جونيور دييجو سيميوني ريال مدريد أتلتيكو مدريد

