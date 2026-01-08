مباريات الأمس
"لعب أقل من 3 دقائق".. حسام حسن يعيد ما حدث معه في أمم أفريقيا 2006 خلال مباراة بنين

كتب : يوسف محمد سعيد

07:00 م 08/01/2026
أثار غياب مصطفى محمد عن المشاركة بشكل مستمر في المباريات رفقة الفراعنة، خلال بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا بالمغرب، حالة من الجدل لدى الكثير من المتابعين والجماهير المصرية.

وكان حسام حس، أشرك مصطفى محمد لمدة لا تتجاوز الـ3 دقائق في مباراة المنتخب الوطني أمام بنين، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، يوم الإثنين الماضي 5 يناير الجاري، في دور ال 16 بأمم أفريقيا.

ودخل مصطفى محمد في الدقيقة 120 من عمر المباراة، بدلا من عمر مرموش ليشارك محمد في دقائق محدودة، في المباراة التي شهدت لعب أشواط إضافية.

وأعاد مشهد حسام حسن مع مصطفى محمد إلى الأذهان، موقف حدث مع حسن حينما كان لاعبا في منتخب مصر، منذ قرابة ال 20 عاما، خلال تواجده مع الفراعنة في أمم أفريقيا 2025 التي أقيمت في مصر.

وكان حسن شحاتة المدير الفني للفراعنة في ذلك الوقت، أدخل حسام حسن بدلا من عماد متعب، في مباراة مصر والسنغال بنصف نهائي أمم أفريقيا عام 2006، في الدقيقة 92، في مباراة منح الحكم خلالها 3 دقائق فقط وقت بدل ضائع، مما يعني أن العميد لم يشارك أكثر من دقيقة في هذه المباراة.

وبعد 20 عاما تكرر الموقف مرة آخرى، ولكن بصورة مختلفة بعدما تحول حسام حسن المدرب، واللاعب الذي دخل في الدقائق الأخيرة هذه المرة، كان مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر أيضًا.

ويذكر أن منتخب مصر، كان قد تمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره منتخب السنغال، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

مصطفى محمد حسام حسن عمر مرموش بطولة أمم أفريقيا

