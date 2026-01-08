تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتليتكو قبل صدام السوبر الإسباني

"جاهزون لكسر العقدة".. 5 رسائل قوية من الركراكي عن مواجهة الكاميرون

يستضيف ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله اليوم مباراة من العيار الثقيل عندما يلاقي فريق ريال مدريد نظيره أتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويدخل الفريقان المباراة في البحث عن الفوز والوصول إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، ومواجهة برشلونة الذي حجزه مقعده بالنهائي بالفوز أمس الأربعاء، على أتليتك بيلباو بخماسية نظيفة.

ونعرض خلال السطور التالية تاريخ مواجهات الفريقين كالتالي:

ويتفوق ريال مدريد على نظيره فريق أتلتيكو في إجمالي المواجهات بينهما، إذ التقى الفريقان في 241 مباراة بجميع المسابقات، حقق خلالها الفريق الملكي الفوز في 123 مباراة، مقابل 60 انتصارًا لأتلتيكو، فيما حسم التعادل في 58 مواجهة

بينما سجل لاعبو الريال 422 هدفًا مقابل 319 هدفًا استقبلتها شباكهم، وذلك وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.