مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

حرس الحدود

1 0
14:30

سموحة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

ليفربول

كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
20:00

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتليتكو قبل صدام السوبر الإسباني

كتب : محمد الميموني

04:27 م 08/01/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وألافيس (7)
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وألافيس (6)
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وألافيس (5)
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وألافيس (3)
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وألافيس (9)
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وإشبيلية (5)
  • عرض 13 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وإشبيلية (3)
  • عرض 13 صورة
    أتليتكو مدريد
  • عرض 13 صورة
    أتليتكو مدريد الإسباني
  • عرض 13 صورة
    لاعب أتليتكو يحتفل بهدفه في مرى سياتل ساوندرز (1) (1)
  • عرض 13 صورة
    لاعب أتليتكو يحتفل بهدفه في مرى سياتل ساوندرز (2) (1)
  • عرض 13 صورة
    لاعبي أتليتكو مدريد من مباراة بروسيا دورتموند

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستضيف ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله اليوم مباراة من العيار الثقيل عندما يلاقي فريق ريال مدريد نظيره أتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويدخل الفريقان المباراة في البحث عن الفوز والوصول إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، ومواجهة برشلونة الذي حجزه مقعده بالنهائي بالفوز أمس الأربعاء، على أتليتك بيلباو بخماسية نظيفة.

ونعرض خلال السطور التالية تاريخ مواجهات الفريقين كالتالي:

ويتفوق ريال مدريد على نظيره فريق أتلتيكو في إجمالي المواجهات بينهما، إذ التقى الفريقان في 241 مباراة بجميع المسابقات، حقق خلالها الفريق الملكي الفوز في 123 مباراة، مقابل 60 انتصارًا لأتلتيكو، فيما حسم التعادل في 58 مواجهة

بينما سجل لاعبو الريال 422 هدفًا مقابل 319 هدفًا استقبلتها شباكهم، وذلك وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد وأتليتكو مدريد تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتليتكو مدريد كأس السوبر الإسباني ريال مدريد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

انخفض في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

انخفض في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع
اقتصاد

"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع
سقوط الأم والخال والأب .. تفاصيل مثيرة في واقعة رضيعة مزلقان بلبيس
أخبار المحافظات

سقوط الأم والخال والأب .. تفاصيل مثيرة في واقعة رضيعة مزلقان بلبيس
إعلام عبري: روسيا تجلي دبلوماسييها بشكل عاجل من إسرائيل
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: روسيا تجلي دبلوماسييها بشكل عاجل من إسرائيل
لماذا يجب عليك شرب الماء فور استيقاظك؟.. 5 فوائد
نصائح طبية

لماذا يجب عليك شرب الماء فور استيقاظك؟.. 5 فوائد

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع
دمج أوبو وريلمي.. كيف ينعكس على أصحاب هواتف العلامتين؟
سعر الذهب ينخفض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
استمرار الارتفاع وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية