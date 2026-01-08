منتخب مصر يكشف موقف تريزيجيه من المشاركة في مباراة كوت ديفوار

تصدرت لاعبة التنس المصرية هاجر عبد القادر حديث الوسط الرياضي خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها المثير للجدل في بطولة نيروبي المفتوحة للسيدات.

حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها خلال إحدى مباريات البطولة، ما أثار موجة واسعة من السخرية والانتقادات بسبب المستوى الذي ظهرت به أمام منافستها الألمانية لورينا شاديل.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن البطولة تُقام ضمن الجولة العالمية للاتحاد الدولي للتنس (ITF)، والتي تُعد المستوى الأدنى ضمن الدرجات التنافسية الثلاث للاعبين المحترفين، وذلك بهدف توسيع قاعدة المشاركة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبة المصرية شاركت في البطولة عبر بطاقة دعوة، بعد انسحاب لاعبة كينية قبل انطلاق المنافسات بوقت قصير، لكنها ودعت البطولة من الدور الأول عقب خسارتها أمام لاعبة مصنفة بالمركز 1026 عالميًا.

وأضاف التقرير أن المباراة لم تستغرق سوى 37 دقيقة فقط، وأن أداء اللاعبة المصرية أثار صدمة داخل أوساط المتابعة، حيث وُصف بأنه من أسوأ المستويات عبر تاريخ اللعبة، وفق وصف الصحيفة.

وتشهد بطولة نيروبي المفتوحة مشاركة سبع لاعبات ضمن أفضل 500 لاعبة في التصنيف العالمي، بينما يحصل الفائز باللقب على جائزة مالية قدرها 25 ألف دولار أمريكي.

