الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
22:15

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

إنتر ميلان

كأس السوبر الإسباني

برشلونة

1 0
21:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

تدريبات تأهيلية لتريزيجيه في مران منتخب مصر استعدادا لمباراة كوت ديفوار

كتب - يوسف محمد:

09:29 م 07/01/2026
    لحظة إصابة تريزيجيه (4)
    لحظة إصابة تريزيجيه (11)
    لحظة إصابة تريزيجيه (9)
    لحظة إصابة تريزيجيه (2)
    لحظة إصابة تريزيجيه (13)
    لحظة إصابة تريزيجيه (3)
    لحظة إصابة تريزيجيه (7)
    لحظة إصابة تريزيجيه (8)
    لحظة إصابة تريزيجيه (1)
    لحظة إصابة تريزيجيه (10)
    لحظة إصابة تريزيجيه (12)
    لحظة إصابة تريزيجيه (6)

بدأ محمود حسن تريزيجيه لاعب وسط منتخب مصر الأول، تدريباته التأهيلية للتخلص من الإصابة التي تعرض لها، خلال مباراة بنين الماضية في أمم أفريقيا.

وكان محمود تريزيجيه، تعرض للإصابة بتمزق في أربطة الكاحل، خلال مشاركته رفقة الفراعنة أمام بنين يوم الإثنين الماضي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور الـ16 بأمم أفريقيا وانتهى للفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وحتى الآن لم يحدد موقف تريزيجيه، من المشاركة مع الفراعنة في المباراة المقبلة، أمام كوت ديفوار في ربع نهائي البطولة، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وظهر محمود تريزيجيه، خلال مران منتخب مصر الجماعي اليوم الأربعاء، وهو يجري بعض التدريبات التأهيلية بمفرده في محاولة للحاق بالمباراة المقبلة.

موعد مباراة مصر المقبلة

وتقام مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أقرأ أيضًا:

محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في كأس الأمم الأفريقية.. ما هو؟

كريستيانو رونالدو يتفوق على مشاهير العالم.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إصابة تريزيجيه منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر وبنين مصر وكوت ديفوار

