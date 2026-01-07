بدأ محمود حسن تريزيجيه لاعب وسط منتخب مصر الأول، تدريباته التأهيلية للتخلص من الإصابة التي تعرض لها، خلال مباراة بنين الماضية في أمم أفريقيا.

وكان محمود تريزيجيه، تعرض للإصابة بتمزق في أربطة الكاحل، خلال مشاركته رفقة الفراعنة أمام بنين يوم الإثنين الماضي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور الـ16 بأمم أفريقيا وانتهى للفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وحتى الآن لم يحدد موقف تريزيجيه، من المشاركة مع الفراعنة في المباراة المقبلة، أمام كوت ديفوار في ربع نهائي البطولة، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وظهر محمود تريزيجيه، خلال مران منتخب مصر الجماعي اليوم الأربعاء، وهو يجري بعض التدريبات التأهيلية بمفرده في محاولة للحاق بالمباراة المقبلة.

موعد مباراة مصر المقبلة

وتقام مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

