يامال دكة.. تغييرات بالجملة في تشكيل برشلونة أمام أتليتك بلباو

أعلن المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة ضد أتليتك بلباو، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات نصف نهائي السوبر الإسباني.

وشهد التشكيل تواجد الثنائي لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء، وجاء التشكيل كالتالي:

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة أتليتك بلباو

حراسة المرمى: جوان جارسيا

الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي

الوسط: بيدري - فيرمين لوبيز - فرينكي دي يونج

الهجوم: روني بردغجي - رافينيا - فيران توريس

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

فويتشيك تشيزني - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - ماركوس راشفورد - مارك كاسادو - جيرارد مارتن - داني أولمو - مارك برنال - درو فرنانديز - كوشين - تومي