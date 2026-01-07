مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
22:15

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

إنتر ميلان

كأس السوبر الإسباني

برشلونة

- -
21:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

يامال دكة.. تغييرات بالجملة في تشكيل برشلونة أمام أتليتك بلباو

كتب : محمد عبد الهادي

08:29 م 07/01/2026

برشلونة (3)

أعلن المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة ضد أتليتك بلباو، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات نصف نهائي السوبر الإسباني.

وشهد التشكيل تواجد الثنائي لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء، وجاء التشكيل كالتالي:

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة أتليتك بلباو

حراسة المرمى: جوان جارسيا

الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي

الوسط: بيدري - فيرمين لوبيز - فرينكي دي يونج

الهجوم: روني بردغجي - رافينيا - فيران توريس

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

فويتشيك تشيزني - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - ماركوس راشفورد - مارك كاسادو - جيرارد مارتن - داني أولمو - مارك برنال - درو فرنانديز - كوشين - تومي

برشلونة تشكيل برشلونة أتليتك بيلباو كأس ملك إسبانيا

أحدث الموضوعات

أخبار مصر

تحرك عاجل للقومي للطفولة بعد رصد إعلان ترويجي لحلقة مواعدة بين طفلين

علاقات

لا تغادر منزلك قبل فصلها.. 4 أجهزة قد تشعل حريقا دون أن تشعر
أخبار مصر

عبد السند يمامة يعلن عدم الترشح لرئاسة حزب الوفد لدورة أخرى
زووم

رامي عياش: "أبشع مقابلة أجريتها في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب"
أخبار مصر

تحقيق "آيفون بماء زمزم"... يقلب موازين سوق المحمول ويفتح ملف المليارات

