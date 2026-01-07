كريستيانو رونالدو يتفوق على مشاهير العالم.. ما القصة؟

"مزاح فقط".. أول تعليق للاعب الجزائر بعد سخريته من مشجع الكونغو الديقراطية

"بعد اتهام السخرية".. قرار عاجل من الإتحاد الجزائري تجاه المشجع "لومومبا"

"قبل مواجهة الجزائر".. لاعبو منتخب نيجيريا يعلنوا التمرد.. ما القصة؟

يتفوق البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، على مشاهير العالم، بتصدره قائمة أعلى 10 شخصيات متابعة عبر منصبة "إنستجرام".

ويتابع كريستيانو رونالدو 670 مليونا شخصا، على منصة "إنستجرام"، يليه غريمه التقليدي الأرجنتيني لونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي.

وجاءت قائمة أعلى 10 شخصيات متابعة في العالم كالآتي:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو - 670 مليونا

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي - 511 مليونا

3- الممثلة سيلينا جوميز - 416 مليونا

4- سيدة الأعمال كايلي جينز – 391 مليونا

5- المصارع دواين جونسون - 391 مليونا

6- المغنية أريانا جراندي - 372 مليونا

7- المؤثرة كيم كارداشيان - 354 مليونا

8- المغنية بيونسيه - 308 ملايين

9- المذيعة كلوي كارداشيان - 300 مليون

10- المغني جاستن بيبر - 292 مليونا