فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة ليفانتي.. ليفاندوفسكي ويامال بالهجوم

أعلن المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام ليفانتي، التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: جوان جارسيا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - جول كوندي - إريك جارسيا - جيرارد مارتينو خط الوسط: فرينكي دي يونج - مارك بيرنال - داني أولمو

في الهجوم: رافينيا دياز - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال

ويجلس على مقاعد البدلاء: "بالدي - أراوخو - كوبارسي - توريس - بيدري - راشفورد - فيرمين - كاسادو - روني - تشيزني - كوخين - تومي".

جدير بالذكر أن فريق برشلونة يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بينما يتواجد ليفانتي في المركز الـ18 والأخير بجدول ترتيب الدوري.