تعرض محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر الأول، لإصابة قوية خلال مشاركته مع الفراعنة في مباراة بنين اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة محمود تريزيجيه أمام بنين

وغادر محمود حسن تريزيجيه، أرضية الملعب في الدقيقة 57 من عمر المباراة، بعد تعرضه للإصابة ليدخل بدلا منه إمام عاشور.

وقال محمد أبو العلا، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد: "الأشعة التي خضع لها محمود تريزيجيه، أثبتت إصابته بتمزق في أربطة الكاحل، يتم العمل حاليا على تجهيزه للحاق بباقي مباريات البطولة".

وضمن منتخب مصر الصعود إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا، بعدما حقق الفوز اليوم، على حساب نظيره منتخب بنين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وينتظر منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، الفائز من مباراة بوركينا فاسو وكوت ديفوار، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء 6 يناير الجاري.