مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

2 1
20:00

وادي دجلة

كأس الأمم الأفريقية

مصر

3 1
18:00

بنين

كأس رابطة الأندية

المصري

2 0
16:00

سموحة

جميع المباريات

إعلان

منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة محمود تريزيجيه أمام بنين

كتب- يوسف محمد:

09:37 م 05/01/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (7)
  • عرض 12 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (13)
  • عرض 12 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (2)
  • عرض 12 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (9)
  • عرض 12 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (11)
  • عرض 12 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (4)
  • عرض 12 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (3)
  • عرض 12 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (1)
  • عرض 12 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (10)
  • عرض 12 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (12)
  • عرض 12 صورة
    لحظة إصابة تريزيجيه (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرض محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر الأول، لإصابة قوية خلال مشاركته مع الفراعنة في مباراة بنين اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة محمود تريزيجيه أمام بنين

وغادر محمود حسن تريزيجيه، أرضية الملعب في الدقيقة 57 من عمر المباراة، بعد تعرضه للإصابة ليدخل بدلا منه إمام عاشور.

وقال محمد أبو العلا، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد: "الأشعة التي خضع لها محمود تريزيجيه، أثبتت إصابته بتمزق في أربطة الكاحل، يتم العمل حاليا على تجهيزه للحاق بباقي مباريات البطولة".

وضمن منتخب مصر الصعود إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا، بعدما حقق الفوز اليوم، على حساب نظيره منتخب بنين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وينتظر منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، الفائز من مباراة بوركينا فاسو وكوت ديفوار، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء 6 يناير الجاري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر تريزيجيه إصابة تريزيجيه كأس الأمم الأفريقيه تفاصيل إصابة تريزيجيه مصر وبنين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على بنين
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على بنين

"دبحها وهي بتطبخ".. شاب يقتل زوجة أبيه في المنوفية
أخبار المحافظات

"دبحها وهي بتطبخ".. شاب يقتل زوجة أبيه في المنوفية
خبير يحذر مجدي الجلاد من الدخول في جدال مع جيل زد.. ما السبب؟ -(فيديو)
أخبار مصر

خبير يحذر مجدي الجلاد من الدخول في جدال مع جيل زد.. ما السبب؟ -(فيديو)
أول تعليق من زوجة أحمد سيد زيزو على فوز منتخب مصر ضد بنين
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من زوجة أحمد سيد زيزو على فوز منتخب مصر ضد بنين
بعد حريق و13 متوفيًا ومصابًا.. قرار عاجل بشأن مركز علاج الإدمان ببنها (صور)
أخبار المحافظات

بعد حريق و13 متوفيًا ومصابًا.. قرار عاجل بشأن مركز علاج الإدمان ببنها (صور)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026