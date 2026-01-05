مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

1 1
16:00

غزل المحلة

كأس الأمم الأفريقية

مصر

3 1
18:00

بنين

كأس رابطة الأندية

المصري

2 0
16:00

سموحة

أول تعليق من زوجة ياسر إبراهيم على هدفه في مرمى منتخب بنين

كتب : مصراوي

09:09 م 05/01/2026
علقت أسماء ياسر على هدف زوجها نجم منتخب مصر، ياسر إبراهيم، في مرمى منتخب بنين، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

أول تعليق من زوجة ياسر إبراهيم على هدفه في مرمى منتخب بنين

وشاركت زوجة ياسر إبراهيم صورة له عبر خاصية "ستوري" إنستجرام، وعلقت" الحمد لله يارب، تمم نعتمك علينا"، وبعد انتهاء المباراة كتبت: "الحمد لله يارب".

وأحرز ياسر هدف التقدم لمنتخب مصر في الشوط الإضافي الأول.

وانتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

سجل أهدف منتخب مصر الثلاثة، مروان عطية وياسر إبراهيم ومحمد صلاح، فيما سجل لاعب بنين جوديل دوسو، هدفهم الوحيد.

زوجة ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم هدف ياسر إبراهيم مباراة منتخب مصر وبنين مصر وبنين نتيجة مباراة منتخب مصر وبنين صور زوجة ياسر إبراهيم إنستجرام زوجة ياسر إبراهيم

