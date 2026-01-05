موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على بنين

علقت أسماء ياسر على هدف زوجها نجم منتخب مصر، ياسر إبراهيم، في مرمى منتخب بنين، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

أول تعليق من زوجة ياسر إبراهيم على هدفه في مرمى منتخب بنين

وشاركت زوجة ياسر إبراهيم صورة له عبر خاصية "ستوري" إنستجرام، وعلقت" الحمد لله يارب، تمم نعتمك علينا"، وبعد انتهاء المباراة كتبت: "الحمد لله يارب".

وأحرز ياسر هدف التقدم لمنتخب مصر في الشوط الإضافي الأول.

وانتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

سجل أهدف منتخب مصر الثلاثة، مروان عطية وياسر إبراهيم ومحمد صلاح، فيما سجل لاعب بنين جوديل دوسو، هدفهم الوحيد.