كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
18:00

بنين

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
20:00

وادي دجلة

كأس رابطة الأندية

المصري

- -
16:00

سموحة

رسالة دعم من ليفربول لمحمد صلاح قبل مواجهة بنين (صورة)

كتب : محمد عبد الهادي

02:48 م 05/01/2026

محمد صلاح

وجه نادي ليفربول رسالة دعم لنجمه المصري محمد صلاح، وذلك قبل المواجهة المرتقبة مساء اليوم الإثنين، أمام منتخب بنين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر منصة "إكس"، : "يواجه محمد ومصر منتخب بنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية اليوم.. حظاً سعيداً يا مو".

موعد مباراة مصر وبنين

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مصر وبنين، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

ونجح منتخب مصر في التأهل لدور الـ16 بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، جمعهم من فوزين وتعادل أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا.

محمد صلاح ليفربول رسالة دعم مباراة مصر وبنين

زووم

مدارس

رياضة محلية

نصائح طبية

أخبار و تقارير

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

