مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
20:00

وادي دجلة

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
18:00

بنين

جميع المباريات

إعلان

مانشستر يونايتد يعلن رسميًا إقالة مدربه روبن أموريم

كتب : محمد عبد الهادي

01:26 م 05/01/2026

روبن أموريم

أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الإثنين، إقالة البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وجاء في بيان للنادي: "استقال روبن أموريم من منصبه كمدرب رئيسي لنادي مانشستر يونايتد"، مضيفا "تم تعيين روبن في نوفمبر 2024، وقاد الفريق إلى نهائي الدوري الأوروبي في بلباو في مايو".

وأوضح: "مع احتلال مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اتخذت إدارة النادي قرارا صعبا بأن الوقت قد حان لإجراء تغيير".

,تابع: "يتقدم النادي بالشكر لروبن على مساهمته في النادي، ويتمنى له التوفيق في مسيرته المستقبلية".

وأشار البيان إلى أن دارين فليتشر سيتولى قيادة الفريق ضد بيرنلي يوم الأربعاء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

روبن أموريم مانشستر يونايتد رحيل مدرب مانشستر يونايتد رحيل روبن أموريم

