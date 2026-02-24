إعلان

باكستان: مقتل 6 شرطيين ومدني بهجومين مسلحين شمال غربي البلاد

كتب : مصراوي

10:25 م 24/02/2026

مسلحون- ارشيفية

بيشاور - (أب)

قالت السلطات الباكستانية إن مسلحين نفذوا هجومين على سيارات للشرطة، مما أسفر عن مقتل 6 من رجال الشرطة ومدني في شمال غرب البلاد اليوم الثلاثاء.

وقال المسؤول بالشرطة كامران خان، إن المشتبه بهم نصبوا كمينا لسيارة شرطة، وقتلوا شرطي في منطقة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا. وعندما وصلت تعزيزات الشرطة بعد دقائق، شنوا هجوما آخر وقتلوا 5 رجال شرطة آخرين ومدنيا.

وفي حادث منفصل اليوم الثلاثاء، فجر انتحاري عبوة ناسفة في مركز للشرطة في منطقة بوكور بإقليم البنجاب الشرقي، مما أدى إلى مقتل شرطيين وإصابة 4 آخرين، وفقا لمسؤول الشرطة شاهزاد رفيق.

ولم يقدم رفيق المزيد من التفاصيل، واكتفى بالقول إن الضباط ما زالوا يحققون.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، التي زادت وتيرتها في باكستان خلال الأشهر الأخيرة.

وأدان الرئيس آصف علي زرداري الهجمات في كوهات وبوكور، وقدم تعازيه لأسر الضحايا.

