الأمم المتحدة: 6.5 مليون صومالي معرضون لخطر الجوع الشديد بسبب الجفاف

كتب : مصراوي

10:24 م 24/02/2026

الأمم المتحدة تحذر من خطر الجوع الشديد في الصومال

(أ ب)

قالت الحكومة الاتحادية في الصومال ووكالات الأمم المتحدة مساء الثلاثاء، إن ما يقرب من 6.5 مليون شخص في الصومال يواجهون الجوع الشديد حيث يتسبب تزايد الجفاف والصراع وخفض المساعدات العالمية في تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

وتظهر بيانات جديدة من تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أنه من المتوقع أن يواجه 6.5 مليون شخص أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي بحلول نهاية مارس المقبل.

ويقدر التقرير أيضا أنه من المتوقع أن يعاني 1.84 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد في عام 2026، من بينهم نحو 500 ألف سيعانون من سوء التغذية الشديد.

وقال المسؤولون إن وضع الأمن الغذائي يتدهور بسبب نقص المياه وانعدام الأمن والصراع والمستويات المنخفضة تاريخيا للمساعدات الإنسانية المرتبطة بخفض التمويل العالمي.

