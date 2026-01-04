القومي للمرأة ووزارة الأوقاف يبحثان تعزيز التعاون في التوعية المجتمعية

كتبت- نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة اجتماعاً تنسيقيا مع ممثلي وزارة الأوقاف لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التوعية المجتمعية والإعلام الرقمي في إطار دعم مبادرة "صحّح مفاهيمك"، التي تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز الوعي بالقضايا المجتمعية ذات الأولوية خاصة لدى فئة الشباب.

وشهد الاجتماع حضور كل من الأستاذة نشوى الحوفي عضوة المجلس والأستاذة نهى مرسي رئيس الإدارة المركزية للفروع واللجان والأستاذة أمل عبد المنعم مدير عام إدارة شكاوى المرأة إلى جانب عدد من ممثلي الإدارات الفنية بالمجلس ومن جانب الوزارة محمود الجلاد معاون وزير الأوقاف لشئون الإعلام والمنسق العام لمبادرة "صحّح مفاهيمك" وعدد من أعضاء مكتبه.

ناقش الاجتماع تطور آليات تلقي الشباب للرسائل التوعوية في ظل الاعتماد المتزايد على منصات التواصل الاجتماعي مؤكدًا أهمية توظيف الوسائط الرقمية الحديثة في تقديم محتوى توعوي مبسط ومؤثر يتناسب مع طبيعة الجمهور المستهدف.

كما ناقش أوجه التعاون بين الجانبين لنشر مبادرة «صحّح مفاهيمك» وتوسيع نطاقها المجتمعي من خلال برامج التدريب ومكتب شكاوى المرأة و"جلسات الدوار" ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فضلًا عن حملة "طرق الأبواب" التي ينفذها المجلس القومي للمرأة للتواصل المباشر مع الأسر في القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا إلى جانب برامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة.