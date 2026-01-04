إعلان

"أنا مش وان مان شو".. عمرو أديب يعلن تجديد تعاقده مع mbc

كتب : حسن مرسي

11:08 م 04/01/2026

الإعلامي عمرو أديب

احتفى الإعلامي عمرو أديب، باختياره أفضل مذيع تليفزيوني عبر استفتاء "وشوشة"، بالإضافة إلى حصد "الحكاية" جائزة أفضل برنامج.

خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، توجه أديب بالشكر لـ محمد عبدالمتعال، مدير عام قنوات MBC مصر وشمال إفريقيا، مشيدًا بدوره الفعال في تسخير كافة إمكانيات القناة للظهور الذي يليق بمتابعيها.

كما قدم أديب الشكر لفريق عمل البرنامج، قائلًا: ممكن دوري يبان كـ وان مان شو، لكن أنا مش وان مان شو، فيه فريق كبير يعمل خلف الكاميرات لظهور البرنامج في أفضل صورة".

وأعلن الإعلامي عمرو أديب، عن تجديد تعاقده مع قناة أم بي سي مصر لفترة قادمة.

عمرو أديب الحكاية MBC مصر

