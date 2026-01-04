مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

1 0
18:00

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

1 2
21:00

الكاميرون

الدوري الإنجليزي

فولهام

2 2
17:15

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

1 1
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

5 1
17:15

ريال بيتيس

ملخص مباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية 2025

كتب - يوسف محمد:

09:01 م 04/01/2026 تعديل في 10:57 م
    منتخب الكاميرون ضد الرأس الاخضر
    خلال مباراة جنوب أفريقيا وزيمبابوي (4)
    خلال مباراة جنوب أفريقيا وزيمبابوي (3)
    مصر وجنوب أفريقيا 8
    مصر وجنوب أفريقيا
    لقطات من مباراة مصر وجنوب أفريقيا (27) (1)
    جنوب أفريقيا وأنجولا (4) (1)
    لقطات من مباراة مصر وجنوب أفريقيا (28) (1)
    لقطات من مباراة مصر وجنوب أفريقيا (30) (1)
    لقطات من مباراة مصر وجنوب أفريقيا (31) (1)
    لقطات من مباراة مصر وجنوب أفريقيا (29) (1)
    جنوب أفريقيا وأنجولا (3) (1)

تمكن منتخب الكاميرون من تحقيق الفوز على حساب جنوب أفريقيا، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين اليوم، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025.

وبهذا الفوز ضمن منتخب الكاميرون الصعود، إلى دور ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، ليضرب موعدا مع منتخب المغرب، يوم الجمعة المقبل الموافق 9 يناير الجاري.

ويدخل منتخب الكاميرون اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديفيز إيباسي

خط الدفاع: جونيور تشاماديو، تشي مالون جونيور، نوهو تولو، دارلين يونجوا وصموئيل كوتو

خط الوسط: كارلوس باليبا وداني لوودر

خط الهجوم: كريستيان كوفان، بريان مبويمو وأرثر إيبونج

وفي المقابل يدخل جنوب أفريقيا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: مبيكيزيلي مبوكازي، ساموكيلو كابيني، نكوسيناثي سيبيسي، خوليسو موداو، سيابونجا نجيزانا.

خط الوسط: تيبوهو موكوينا وأوزوين أبوليس

خط الهجوم: لايل فوستر، ريليبوهيلي موفوكينج وباثوسي أوباس

أبرز أحداث مباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 9: تسديدة من لاعب منتخب جنوب أفريقيا موفوكينج من داخل أرضية الملعب ولكنها تمر بجوار مرمى الكاميرون

الدقيقة 14: فوستر يسجل هدف أول لجنوب أفريقيا ولكن يتم إلغائه بداعي التسلل

الدقيقة 19: عرضية من لاعب الكاميرون يبعدها دفاع منتخب جنوب أفريقيا

الدقيقة 26: تسديدة قوية من لاعب جنوب أفريقيا، تصطدم بدفاعات منتخب الكاميرون

الدقيقة 34: جونيو تشاماديو يسجل الهدف الأول للكاميرون في مرمى جنوب أفريقيا

الدقيقة 40: عرضية من لاعب جنوب أفريقيا يبعدها دفاع منتخب الكاميرون

الدقيقة 41: تسديدة من ناماسو لاعب الكاميرون ولكنها تخرج أعلى مرمى جنوب أفريقيا

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 48: كريستيان كوفاني يسجل الهدف الثاني للكاميرون في مرمى جنوب أفريقيا

الدقيقة 55: محاولات من لاعبي جنوب أفريقيا لتسجيل الهدف الأول في مرمى الكاميرون

الدقيقة 60: تسديدة من موفو كينج لاعب جنوب أفريقيا، يتصدى لها حارس مرمى الكاميرون

الدقيقة 62: تسديدة قوية من لاعب منتخب جنوب أفريقيا يتصدى لها حارس مرمى الكاميرون ببراعة

الدقيقة 65: عرضية من لاعب منتخب الكاميرون يبعدها رونين ويليامز حارس جنوب أفريقيا

الدقيقة 69: تسديدة قوية من موكوينا لاعب جنوب أفريقيا يتصدى لها حارس مرمى الكاميرون

الدقيقة 71: تسديدة قوية من لاعب منتخب الكاميرون يتصدى لها رونين ويليامز حارس مرمى منتخب جنوب أفريقيا

الدقيقة 81: تسديدة من كوفان لاعب الكاميرون تمر بجوار مرمى جنوب أفريقيا

الدقيقة 88: ماجكوبا يسجل هدف جنوب أفريقيا الأول في مرمى الكاميرون

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة

جنوب أفريقيا والكاميرون كأس الأمم الأفريقية بث مباشر الكاميرون وجنوب أفريقيا مباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا

