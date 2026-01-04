أنهى منتخبا المغرب وتنزانيا الشوط الأول من مواجهتهما في كأس الأمم الأفريقية، والمقامة بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب مولاي عبدالله بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن مواجهات دور الـ16 من عمر المسابقة.

وبدأت تنزانيا بتهديد مبكر في الدقيقة الرابعة، بعدما أرسل ألفونس مسانجا كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، قابلها هابيجود مسوفان برأسية لم ينجح في توجيهها بالشكل الصحيح نحو المرمى، لتخرج الكرة رمية تماس لصالح المنتخب المغربي.

ورد المغرب بمحاولة خطيرة في الدقيقة 13، حين أطلق نايل العيناوي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها علت العارضة ومرت فوق مرمى تنزانيا.

وشهدت الدقيقة 16 فرحة مغربية لم تكتمل، بعدما تمكن إسماعيل صيباري من هز الشباك، قبل أن يتدخل الحكم ويلغي الهدف بداعي التسلل، وهو القرار الذي أكده مجدداً في الدقيقة 17.

واصل أسود الأطلس ضغطهم الهجومي، ففي الدقيقة 24 وصلت كرة طويلة إلى أشرف حكيمي الذي أرسل عرضية أرضية ارتطمت بأحد مدافعي تنزانيا، وتحولت إلى ركلة ركنية لصالح المغرب.

وقبل نهاية الشوط، أهدر أيوب الكعبي فرصة جديدة في الدقيقة 38، بعدما سدد كرة رأسية مرت بجوار القائم، دون أن تشكل خطورة حقيقية على المرمى.

واختتم المغرب الشوط الأول بمحاولة أخيرة في الدقيقة 45، إثر هجمة انتهت بتدخل دفاعي من لاعبي تنزانيا، ليحصل المنتخب المغربي على ركلة ركنية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.