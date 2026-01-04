ملخص مباراة المغرب وتنزانيا في كأس الأمم الأفريقية

بحضور وزير الرياضة.. أول صور من وصول النسخة الأصلية لكأس العالم 2026

تمكن منتخب المغرب من تحقيق الفوز على نظيره منتخب تنزانيا، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا.

وبهذا الفوز ضمن منتخب المغرب التأهل إلى الدور ربع النهائي، من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويدخل منتخب المغرب اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي – نايف أكرد – آدم ماسينا – نصير مزراوي

خط الوسط: نايل العيناوي – بلال الخنوس – براهيم دياز – إسماعيل صيباري – عبد الصمد الزلزولي

خط الهجوم: أيوب الكعبي

أبرز أحداث مباراة المغرب وتنزانيا:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 9: توقف المباراة لعلاج حارس مرمى تنزانيا

الدقيقة 15: إسماعيل صيباري يسجل الهدف الأول للمغرب في مرمى تنزانيا ولكن يتم إلغائه بداعي التسلل

الدقيقة 24: عرضية من أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب يبعدها لاعب تنزانيا

الدقيقة 30: محاولات مستمرة من لاعبي المغرب لتسجيل الهدف الأول في اللقاء

الدقيقة 38: رأسية من أيوب الكعبي تمر بجوار مرمى منتخب تنزانيا

الدقيقة 43: ضغط مستمر من لاعبي المغرب لتسجيل الهدف الأول قبل نهاية شوط اللقاء الأول

الدقيقة 5+45: عرضية من أشرف حكيمي تصل سهلة في يد حارس مرمى تنزانيا

الدقيقة 7+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 54: رأسية من أيوب الكعبي تمر بجوار مرمى منتخب تنزانيا

الدقيقة 56: فرصة الهدف الأول تضيع من منتخب تنزالنيا، بعد تسديدة قوية من لاعب المنتخب التنزاني تمر من داخل منطقة الجزاء ولكنه يسددها خارج المرمى.

الدقيقة 60: تسديدة قوية من أشرف حكيمي، تصطدم بالعارضة

الدقيقة 64: إبراهيم دياز يسجل الهدف الأول للمغرب في مرمى تنزانيا

الدقيقة 75:سيطرة على الكرة من لاعبي منتخب المغرب

الدقيقة 85: عرضية من لاعب منتخب تنزانيا يبعدها دفاع منتخب المغرب

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 3+90: مطالبات بالحصول على ركلة جزاء من لاعبي منتخب تنزانيا، لكن الحكم يشير باستمرار اللعب

الدقيقة 4+90: نهاية المباراة