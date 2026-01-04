شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن استضافة مصر لنسخة كأس العالم لكرة القدم، ضمن الجولة الترويجية العالمية للبطولة المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وجاء المؤتمر بحضور المهندس خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والسيد حنا حداد مدير عام شركة كوكاكولا مصر والسودان، والسيد مايكل فينيت نائب الرئيس للأصول العالمية والمؤثرات بشركة كوكاكولا أتلانتا، إلى جانب عدد من نجوم الرياضة.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته باستقبال كأس العالم على أرض مصر، مؤكدًا أن كرة القدم تُعد اللعبة الشعبية الأولى لدى المصريين، وتحظى بجماهيرية كبيرة، وهو ما يمنح مثل هذه الفعاليات العالمية أهمية خاصة في تعزيز الشغف الرياضي وترسيخ الثقافة الرياضية لدى مختلف فئات المجتمع، خاصة النشء والشباب.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن اختيار مصر لتكون إحدى محطات الجولة الترويجية لكأس العالم، والتي تشمل 27 دولة و75 محطة حول العالم، يعكس المكانة المتميزة التي تحتلها الدولة المصرية على الساحة الرياضية الدولية، ويؤكد الثقة الكبيرة في قدراتها التنظيمية، فضلًا عن البنية التحتية الرياضية المتطورة التي تمتلكها، والتي أهلتها لاستضافة كبرى البطولات والفعاليات الإقليمية والدولية.

وأشار صبحي إلى أن استضافة كأس العالم ضمن هذه الجولة العالمية، التي تأتي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 20 عامًا على إطلاق جولة الكأس بالتعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وشركة كوكاكولا، تحمل رسالة واضحة مفادها أن مصر قادرة على تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى على مدار العام.

وأكد أن مثل هذه الفعاليات تسهم بشكل مباشر في دعم السياحة الرياضية، وتعزيز الصورة الإيجابية لمصر كوجهة رياضية عالمية، بما ينعكس على مكانتها إقليميًا ودوليًا.