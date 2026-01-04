"لم ينفذوا الوصية".. شطة يستغيث بـ إيتو ودروجبا لمنع قرار كاف

"العراف".. ما حكاية القط نيمبوس في كأس الأمم الأفريقية؟

كشف عبدالمنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن وصية عيسى حياتو الرئيس الأسبق للكاف قبل وفاته، مؤكدًا أن المجلس الحالي للكاف لم ينفذها.

وقال شطة في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة ON E: "عيسى حياتو أوصى بأن تظل بطولة كأس أمم أفريقيا تُقام كل سنتين، لكن للأسف لم ينفذ مجلس الكاف الحالي هذه الوصية".

وأضاف شطة: "أدعو النجوم القدامى في إفريقيا مثل صامويل إيتو ودروجبا للتدخل لمنع تنفيذ هذا القرار، فهذا هو الأمل الوحيد".

وأكد شطة أن الحفاظ على الاستقرار التاريخي للبطولة ووفاء الوصية يعد أمرًا مهمًا لصالح المنتخبات والجماهير الأفريقية، مطالبًا لاعبي الجيل الحالي والقدامى بالتعبير عن آرائهم للحفاظ على تقاليد الكان.