كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
17:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
17:15

ريال بيتيس

"لم ينفذوا الوصية".. شطة يستغيث بـ إيتو ودروجبا لمنع قرار كاف

كتب : محمد خيري

02:37 م 04/01/2026
كشف عبدالمنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن وصية عيسى حياتو الرئيس الأسبق للكاف قبل وفاته، مؤكدًا أن المجلس الحالي للكاف لم ينفذها.

وقال شطة في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة ON E: "عيسى حياتو أوصى بأن تظل بطولة كأس أمم أفريقيا تُقام كل سنتين، لكن للأسف لم ينفذ مجلس الكاف الحالي هذه الوصية".

وأضاف شطة: "أدعو النجوم القدامى في إفريقيا مثل صامويل إيتو ودروجبا للتدخل لمنع تنفيذ هذا القرار، فهذا هو الأمل الوحيد".

وأكد شطة أن الحفاظ على الاستقرار التاريخي للبطولة ووفاء الوصية يعد أمرًا مهمًا لصالح المنتخبات والجماهير الأفريقية، مطالبًا لاعبي الجيل الحالي والقدامى بالتعبير عن آرائهم للحفاظ على تقاليد الكان.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شطة الاتحاد الأفريقي كاف صامويل إيتو دروجبا

