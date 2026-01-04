مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
17:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
17:15

ريال بيتيس

جميع المباريات

إعلان

فيديو أهداف وركلات جزاء مباراة منتخب مالي ضد تونس في كأس أمم أفريقيا

كتب : مصراوي

12:14 ص 04/01/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    أحداث مباراة منتخب مالي ضد تونس
  • عرض 12 صورة
    أحداث مباراة منتخب مالي ضد تونس
  • عرض 12 صورة
    أحداث مباراة منتخب مالي ضد تونس
  • عرض 12 صورة
    أحداث مباراة منتخب مالي ضد تونس
  • عرض 12 صورة
    أحداث مباراة منتخب مالي ضد تونس
  • عرض 12 صورة
    أحداث مباراة منتخب مالي ضد تونس
  • عرض 12 صورة
    أحداث مباراة منتخب مالي ضد تونس
  • عرض 12 صورة
    أحداث مباراة منتخب مالي ضد تونس
  • عرض 12 صورة
    أحداث مباراة منتخب مالي ضد تونس
  • عرض 12 صورة
    أحداث مباراة منتخب مالي ضد تونس
  • عرض 12 صورة
    أحداث مباراة منتخب مالي ضد تونس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فاز منتخب مالي على منتخب تونس بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي والوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2.

شهدت المباراة طرد كوليبالي لاعب منتخب مالي في الدقيقة 26.

أحرز فراس شواط لاعب منتخب تونس هدف المباراة الأول في الدقيقة 88 وذلك بعد دخوله بديلا في الدقيقة 70 من المباراة.

أدرك لاسين سينايكو لاعب منتخب مالي التعادل في الدقيقة 90+7 من ركلة جزاء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو أهداف وركلات جزاء مباراة منتخب مالي ضد تونس نتيجه مباراه تونس نتيجه مباراه تونس ومالي الان ماتش تونس تونس ومالي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة