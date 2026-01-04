فيديو أهداف وركلات جزاء مباراة منتخب مالي ضد تونس في كأس أمم أفريقيا
كتب : مصراوي
فاز منتخب مالي على منتخب تونس بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي والوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2.
شهدت المباراة طرد كوليبالي لاعب منتخب مالي في الدقيقة 26.
أحرز فراس شواط لاعب منتخب تونس هدف المباراة الأول في الدقيقة 88 وذلك بعد دخوله بديلا في الدقيقة 70 من المباراة.
⚽️🔥🇹🇳 فراس شواط يفتتح التسجيل لتونس في الوقت القاتل! #كأس_أمم_إفريقيا | #تونس_مالي pic.twitter.com/XZv89Xv0Lj— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 3, 2026
أدرك لاسين سينايكو لاعب منتخب مالي التعادل في الدقيقة 90+7 من ركلة جزاء.
سيناريو غريب! 😱
مالي تدرك التعادل في الوقت القاتل من علامة الجزاء 🥅🇲🇱#كأس_أمم_إفريقيا | #تونس_مالي pic.twitter.com/xm5ToyrU0J
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 3, 2026
وبعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2، لجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء ليفوز منتخب مالي على تونس 3-2.
⏯️🔥 شاهد ركلات الترجيح بين تونس ومالي#كأس_أمم_إفريقيا | #تونس_مالي pic.twitter.com/LZcNW0HqEL— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 3, 2026