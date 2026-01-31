مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

1 1
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

1 0
21:00

شبيبة القبائل

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

0 4
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

3 2
19:30

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 1
22:00

نيوكاسل

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

37 24
16:00

تونس

جميع المباريات

لحظة بلحظة.. ليفربول 2 ضد 1 نيوكاسل يونايتد .. نهاية الشوط الأول

كتب : مصراوي

10:03 م 31/01/2026 تعديل في 10:55 م
انطلقت منذ قليل مباراة ليفربول أمام نظيره نيوكاسل يونايتد في اللقاء الذي يجمع بينهما، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويحتل فريق ليفربول المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، فيما يأتي فريق نيوكاسل في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 33 نقطة.

ودخل فريق ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي وميلوس كيكرز

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافنبرج وفلوريان فيرتز

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي وكودي جاكبو

أبرز أحداث مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 3: توقف المباراة لعلاج لاعب نيوكاسل

الدقيقة 6: محاولات من لاعبي نيوكاسل لتسجيل الهدف الأول في مرمى ليفربول

الدقيقة 16: عرضية من لاعب ليفربول يبعدها دفاع نيوكاسل الإنجليزي

الدقيقة 17: تسديدة من إيكتيكي يتصدى لها حارس مرمى نيوكاسل يونايتد

الدقيقة 19: فرصة خطيرة لليفربول بعد انطلاقة من محمد صلاح ولكن يبعدها دفاع نيوكاسل

الدقيقة 26: القائم يمنع الهدف الأول لنيوكاسل بعد تسديدة قوية من لاعب الفريق، من على حدود منطقة الجزاء

الدقيقة 33: تسديدة من إيكتيكي يتصدى لها حارس مرمى نيوكاسل

الدقيقة 36: أنتوني جوردون يحرز الهدف الأول لنيوكاسل

الدقيقة 41: هوجو إيكتيكي يحرز هدف التعادل لليفربول في مرمى نيوكاسل

الدقيقة 43: إيكتيكي يحرز الهدف الثاني للريدز

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول ونيوكاسل الدوري الإنجليزي مباراة ليفربول بث مباشر ليفربول ونيوكاسل

