مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
18:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
21:00

تونس

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

"كاف" يخطر الزمالك بملعب لقاء المصري البورسعيدي بالكونفدرالية الأفريقية

كتب : هند عواد

01:25 م 03/01/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الزمالك والمصري البورسعيدي (11)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك والمصري البورسعيدي
  • عرض 11 صورة
    تدريب حراس الزمالك قبل مباراة المصري البورسعيدي
  • عرض 11 صورة
    الزمالك والمصري البورسعيدي (8)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك والمصري البورسعيدي (4)
  • عرض 11 صورة
    لاعبو الزمالك من التدريب الأخير قبل مباراة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الأفريقية8
  • عرض 11 صورة
    لاعبو الزمالك من التدريب الأخير قبل مباراة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الأفريقية2
  • عرض 11 صورة
    لاعبو الزمالك من التدريب الأخير قبل مباراة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الأفريقية5
  • عرض 11 صورة
    عمر جابر من التدريب الأخير للزمالك قبل مباراة المصري البورسعيدي
  • عرض 11 صورة
    لاعبو الزمالك من التدريب الأخير قبل مباراة المصري البورسعيدي في الكونفدرالية الأفريقية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن نادي الزمالك، في بيان رسمي، تلقيه إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بتجديد ملعب مباراة الفريق ضد المصري البورسعيدي، في الكونفدرالية الأفريقية.

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، في التاسعة مساء يوم الأحد 25 يناير الحالي، في الجولة الثالثة من مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحدد الاتحاد الأفريقي، ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، لاستضافة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الجولة الثالثة.

جدير بالذكر أن الزمالك يحل ضيفًا على المصري، في التاسعة مساء يوم الأحد 1 فبراير، في الجولة الرابعة من البطولة.

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. ضربتان لمنافس مصر.. وحقيقة تولي محمود فايز تدريب الزمالك

اعتقال شقيقه واعتزال مؤقت.. قصة صمود حارس مرمى السودان

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك والمصري البورسعيدي ملعب مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي الزمالك المصري البورسعيدي الكونفدرالية الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
18:00

السودان

مالي

- -
21:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان