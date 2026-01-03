"كاف" يخطر الزمالك بملعب لقاء المصري البورسعيدي بالكونفدرالية الأفريقية

أعلن نادي الزمالك، في بيان رسمي، تلقيه إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بتجديد ملعب مباراة الفريق ضد المصري البورسعيدي، في الكونفدرالية الأفريقية.

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، في التاسعة مساء يوم الأحد 25 يناير الحالي، في الجولة الثالثة من مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحدد الاتحاد الأفريقي، ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، لاستضافة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الجولة الثالثة.

جدير بالذكر أن الزمالك يحل ضيفًا على المصري، في التاسعة مساء يوم الأحد 1 فبراير، في الجولة الرابعة من البطولة.

