منال عوض توجه بصرف مساعدات ضحايا حادث جنوب بورسعيد

كتب : محمد نصار

09:58 م 19/02/2026

الدكتورة منال عوض

نعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ضحايا حادث تصادم سيارة نقل مع سيارة ربع نقل محملة بأفراد، على محور 30 يونيو جنوب بورسعيد، وتوجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة لأسر الضحايا بخالص العزاء والمواساة، داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان ويربط على قلوبهم، متمنية سرعة الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وتابعت الدكتورة منال عوض، مع اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ بورسعيد، في عدد من الاتصالات الهاتفية، الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أجرى المحافظ زيارة إلى مستشفى 30 يونيو، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، ومتابعة مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم والاطمئنان على حالتهم الصحية من خلال الاستماع إلى شرح تفصيلي من الأطباء القائمين على علاجهم.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على أهمية قيام المحافظة بتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية اللازمة لهم حتى تماثلهم الشفاء وتوفير أي احتياجات عاجلة مطلوبة، وضمان أفضل مستوى من الخدمة الصحية.

كما تابعت الدكتورة منال عوض، مع محافظ بورسعيد مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في تقديم التدخلات الإغاثية وصرف المساعدات العاجلة اللازمة لأسر الضحايا، والمصابين وفق التقرير الطبي بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

منال عوض التنمية المحلية والبيئة ضحايا حادث جنوب بورسعيد حادث جنوب بورسعيد

