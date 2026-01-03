مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
18:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
21:00

تونس

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

ساسي اساسياً.. التشكيل المتوقع لمنتخب تونس لمواجهة مالي في كأس الأمم الأفريقية

كتب : محمد الميموني

12:33 م 03/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    منتخب تونس (2)
  • عرض 7 صورة
    منتخب تونس (2)
  • عرض 7 صورة
    منتخب تونس (3)
  • عرض 7 صورة
    منتخب تونس (4)
  • عرض 7 صورة
    منتخب تونس (1)
  • عرض 7 صورة
    منتخب تونس (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد الميموني:

استقر سامي الطرابلسي٬ المدير الفني لمنتخب تونس على التشكيل الذي سيخوض به مباراة مالي اليوم في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

يواجه منتخب تونس نظيره المالي اليوم السبت٬ ضمن منافسات دور ال١٦ من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ونعرض خلال السطور التالية التشكيل المتوقع لمنتخب تونس لمواجهة مالي في كأس الأمم الأفريقية كالتالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: يان فاليري، منتصر الطالبي، ديلان برون، علي العابدي.

خط الوسط: إلياس السخيري، فرجاني ساسي، محمد بلحاج محمود.

خط الهجوم: حنبعل المجبري، إسماعيل الغربي، حازم المستوري.

وكان منتخب تونس تأهل لدور ال ١٦ من أمم أفريقيا كوصيف للمجموعة الثالثة برصيد ٤ نقاط من فوز وتعادل وخسارة، بالطريقة ذاتها صعدت مالي، ولكن بفارق نقطة أقل بعدما حققت ٣ تعادلات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سامي الطرابلسي منتخب تونس كأس الأمم الأفريقية 2025 منتخب مالي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
18:00

السودان

مالي

- -
21:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان