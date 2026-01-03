"أردت أن يحترم بلدي".. قصة تمرد حارس الكاميرون في أمم أفريقيا 1988 على

كتب - محمد الميموني:

استقر سامي الطرابلسي٬ المدير الفني لمنتخب تونس على التشكيل الذي سيخوض به مباراة مالي اليوم في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

يواجه منتخب تونس نظيره المالي اليوم السبت٬ ضمن منافسات دور ال١٦ من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ونعرض خلال السطور التالية التشكيل المتوقع لمنتخب تونس لمواجهة مالي في كأس الأمم الأفريقية كالتالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: يان فاليري، منتصر الطالبي، ديلان برون، علي العابدي.

خط الوسط: إلياس السخيري، فرجاني ساسي، محمد بلحاج محمود.

خط الهجوم: حنبعل المجبري، إسماعيل الغربي، حازم المستوري.

وكان منتخب تونس تأهل لدور ال ١٦ من أمم أفريقيا كوصيف للمجموعة الثالثة برصيد ٤ نقاط من فوز وتعادل وخسارة، بالطريقة ذاتها صعدت مالي، ولكن بفارق نقطة أقل بعدما حققت ٣ تعادلات.