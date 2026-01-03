يواصل منتخب مصر الأول استعداداته لمواجهة بنين يوم الإثنين المقبل، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وشهد مران المنتخب الوطني الجماعي اليوم الجمعة، لقطة طريفة، كان بطلها محمود حسن تريزيجيه رفقة عدد من لاعبي الفراعنة، بعد فشل تريزيجيه في استلام الكرة بشكل صحيح من زميله محمد صبحي.

وفي لقطة طريفة تم معاقبة تريزيجيه، من جانب كل من: "عمر مرموش، محمد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد هاني وإمام عاشور"، في لقطة تعبر عن الحالة الجيدة بين لاعبي الفراعنة قبل مواجهة بنين بأمم أفريقيا.

نتائج منتخب مصر في دور المجموعات بأمم أفريقيا 2025

وكان منتخب مصر تأهل إلى دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بعدما احتل صدارة ترتيب مجموعته، برصيد 7 نقاط جمعهم من 3 مباريات بدور المجموعات.

وحقق منتخب مصر خلال دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، الفوز في مباراتين أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا، قبل أن يتعادل في الجولة الأخيرة أمام أنجولا دون أهداف.

