سيدة البيت الأبيض: رقصات ترامب غير مناسبة أحيانا.. ولا يليق بالرئيس



وكالات

قالت زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب، إن رقصات زوجها تكون غير مناسبة أحيانا.

وفي بث لقناة "فوكس نيوز" شاركت فيه ميلانيا قالت: "في لحظات معينة أحب ذلك وفي بعض الأيام كان الأمر غير مناسب، وقد أخبرته بذلك".

وأكدت أن رقصات زوجها تمنح الناس السعادة والمرح، إذ اعترفت سيدة أمريكا الأولى بأنها رقصت أيضا على إحدى الأغاني المفضلة للرئيس، YMCA، في حفل تنصيبه، مشيرة إلى أن نسختها تختلف عن رقصة زوجها.

كان ترامب نفسه قد ذكر سابقا، أن السيدة الأولى تكره حركاته عندما يرقص، ووفقا لكلامه، قالت له إن ذلك لا يليق بالرئيس.

وغالبا ما ينهي ترامب خطاباته بالرقص، ولديه حركات مميزة وألحان مفضلة، وفقا لروسيا اليوم.