حسم التعادل الإيجابي مباراة بيراميدز و الجيش الملكي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أهداف بيراميدز والجيش الملكي

وسجل هدف الجيش الملكي الوحيد في المباراة اللاعب أحمد حمودان في الدقيقة 8 من زمن الشوط الأول.

فيما أدرك فريق بيراميدز هدف التعادل عن طريق اللاعب محمود زلاكة في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ومن المقرر أن يلاقي نادي بيراميدز نظيره بتروجيت يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس ، ضمن مواجهات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتقام المباراة على ملعب بترو سبورت.