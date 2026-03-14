الكونفيدرالية الأفريقية

أوتوهو أويو

15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

22:00

شباب بلوزداد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

19:30

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أرسنال

19:30

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

22:00

إلتشي

إعلان

موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد التعادل أمام الجيش الملكي بدوري الأبطال

كتب : محمد عبد السلام

02:13 ص 14/03/2026
    خلال مباراة بيراميدز والجيش الملكي (2) (1)
    خلال مباراة بيراميدز والجيش الملكي (3) (2)

حسم التعادل الإيجابي مباراة بيراميدز و الجيش الملكي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أهداف بيراميدز والجيش الملكي

وسجل هدف الجيش الملكي الوحيد في المباراة اللاعب أحمد حمودان في الدقيقة 8 من زمن الشوط الأول.

فيما أدرك فريق بيراميدز هدف التعادل عن طريق اللاعب محمود زلاكة في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ومن المقرر أن يلاقي نادي بيراميدز نظيره بتروجيت يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس ، ضمن مواجهات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتقام المباراة على ملعب بترو سبورت.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



"أمطار تصل لحد السيول".. الأرصاد تحذر من تقلبات طقس يوم 24 رمضان
"أمطار تصل لحد السيول".. الأرصاد تحذر من تقلبات طقس يوم 24 رمضان
بعد غرامة المليون جنيه.. هايدي كامل تثير الجدل بظهورها في مسلسل "نون النسوة"
بعد غرامة المليون جنيه.. هايدي كامل تثير الجدل بظهورها في مسلسل "نون النسوة"
المداح 6 الحلقة 25.. حمادة هلال يواجه المجهول بظهور مفاجئ لوالده المتوفي
المداح 6 الحلقة 25.. حمادة هلال يواجه المجهول بظهور مفاجئ لوالده المتوفي
ارتفاع الذهب وصعود الدولار.. الأسواق تترقب انطلاقة الأسبوع الجديد.. (الاقتصاد
ارتفاع الذهب وصعود الدولار.. الأسواق تترقب انطلاقة الأسبوع الجديد.. (الاقتصاد
اليوم.. محاكمة عصام صاصا و15 متهمًا في مشاجرة المعادي
اليوم.. محاكمة عصام صاصا و15 متهمًا في مشاجرة المعادي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"أمطار تصل لحد السيول".. الأرصاد تحذر من تقلبات طقس يوم 24 رمضان
"استفزاز لمشاعر المسلمين".. الأزهر الشريف يدين إغلاق المسجد الأقصى في رمضان
تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص
"إفطار المطرية" على مائدة عمدة نيويورك.. بطل القصة يكشف السر لمصراوي