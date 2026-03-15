أكد لوتشيانو بورتولانو، رئيس هيئة الدفاع الإيطالية، أن قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، والتي تستضيف قوات أمريكية وإيطالية، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة اليوم.

وأشار "بورتولانو"، عبر حسابه على منصة "X"، إلى أن الطائرة التابعة للقوات الجوية الإيطالية تضررت بالكامل خلال الهجوم، موضحًا أنها كانت أداة أساسية للعمليات ووضعت في القاعدة لضمان استمرارية الأنشطة العسكرية.

وأكد رئيس هيئة الدفاع الإيطالية، أن جميع أفراد القوات الإيطالية المتواجدين في القاعدة كانوا في أمان خلال الهجوم، دون تسجيل أي إصابات.

وأضاف أن تواجد القوات الإيطالية في الأيام السابقة قد تم تقليصه؛ استجابة لتطورات الوضع الأمني في المنطقة، بينما الذين بقوا في القاعدة يواصلون أداء المهام الأساسية.

وأشار إلى أن الوضع يخضع للمتابعة المستمرة من قبل رئيس هيئة الدفاع وقيادة العمليات المشتركة، التي تحافظ على اتصال دائم مع الوحدات في الميدان.