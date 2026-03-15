إعلان

استهداف طائرة إيطالية في قاعدة الكويت الجوية.. ما القصة؟

كتب : محمد أبو بكر

07:09 م 15/03/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد لوتشيانو بورتولانو، رئيس هيئة الدفاع الإيطالية، أن قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، والتي تستضيف قوات أمريكية وإيطالية، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة اليوم.

وأشار "بورتولانو"، عبر حسابه على منصة "X"، إلى أن الطائرة التابعة للقوات الجوية الإيطالية تضررت بالكامل خلال الهجوم، موضحًا أنها كانت أداة أساسية للعمليات ووضعت في القاعدة لضمان استمرارية الأنشطة العسكرية.

وأكد رئيس هيئة الدفاع الإيطالية، أن جميع أفراد القوات الإيطالية المتواجدين في القاعدة كانوا في أمان خلال الهجوم، دون تسجيل أي إصابات.

وأضاف أن تواجد القوات الإيطالية في الأيام السابقة قد تم تقليصه؛ استجابة لتطورات الوضع الأمني في المنطقة، بينما الذين بقوا في القاعدة يواصلون أداء المهام الأساسية.

وأشار إلى أن الوضع يخضع للمتابعة المستمرة من قبل رئيس هيئة الدفاع وقيادة العمليات المشتركة، التي تحافظ على اتصال دائم مع الوحدات في الميدان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج ترامب مجتبى خامنئي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يدمر القلب ويرفع السكر.. احذر الإكثار من تناول هذا الخبز على السحور
سفرة رمضان

يدمر القلب ويرفع السكر.. احذر الإكثار من تناول هذا الخبز على السحور
هاني توفيق: أخطر حاجة ممكن تشوفيها.. رب أسرة ضهره للحيط ومعندوش موارد
مصراوى TV

هاني توفيق: أخطر حاجة ممكن تشوفيها.. رب أسرة ضهره للحيط ومعندوش موارد
مهند حسني لـ"مصراوي": سعيد بتفاعل الجمهور مع روج إسود.. والحلقات الجديدة
دراما و تليفزيون

مهند حسني لـ"مصراوي": سعيد بتفاعل الجمهور مع روج إسود.. والحلقات الجديدة
ننشر الصور الأولى لحريق محطة تصدير خضراوات بالمنوفية
أخبار المحافظات

ننشر الصور الأولى لحريق محطة تصدير خضراوات بالمنوفية
لحظة بلحظة.. ليفربول ضد توتنهام 1 - 0
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. ليفربول ضد توتنهام 1 - 0

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وزير المالية: غدًا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"
حرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من خدمات 11 جهة حكومية
خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الفطر
القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم