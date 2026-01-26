تقام اليوم الاثنين الموافق 26 يناير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة إيفرتون أمام نظيره ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، ومباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأحد

إيفرتون ضد ليدز يونايتد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الاثنين

هيلاس فيرونا ضد أودينيزي - 9:45 مساء - منصة starzplay

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الاثنين

الحزم ضد ضمك - 5:20 مساء - ثمانية

النصر ضد التعاون - 7:30 مساء - ثمانية

الاتحاد ضد الأخدود - 7:30 مساء - ثمانية