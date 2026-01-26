مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

خيتافي

الدوري السعودي

النصر

- -
19:30

التعاون

الدوري السعودي

الاتحاد

- -
19:30

الأخدود

بينهم الدوري الإنجليزي والإيطالي.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

05:41 ص 26/01/2026

بينهم الدوري الإنجليزي والإيطالي.. مواعيد مباريات

تقام اليوم الاثنين الموافق 26 يناير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة إيفرتون أمام نظيره ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، ومباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأحد

إيفرتون ضد ليدز يونايتد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الاثنين

هيلاس فيرونا ضد أودينيزي - 9:45 مساء - منصة starzplay

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الاثنين

الحزم ضد ضمك - 5:20 مساء - ثمانية

النصر ضد التعاون - 7:30 مساء - ثمانية

الاتحاد ضد الأخدود - 7:30 مساء - ثمانية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

