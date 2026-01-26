مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

خيتافي

الدوري السعودي

النصر

- -
19:30

التعاون

الدوري السعودي

الاتحاد

- -
19:30

الأخدود

بعد انتهاء الجولة الثالثة.. جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا

كتب - محمد عبد السلام:

12:15 ص 26/01/2026
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (13)
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (1)
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (8)
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (10)
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (9)
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (7)
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (5)
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (6)
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (11)
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (4)
    الأهلي ويانج أفريكانز

انتهت أمس الأحد الموافق 25 يناير، منافسات الجولة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا التي شهدت منافسة قوية وتسجيل العديد من الأهداف.

وأقيمت اليوم مباراتين ضمن آخر منافسات الجولة الثالثة، مباراة سانت إيلوي ضد مولودية الجزائر التي انتهت بفوز سانت إيلوي بهدف دون رد، وفوز ستاد مالي على بترو أتلتيكو بهدفين دون رد.

وجاء جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

المجموعة الأولى

1- نهضة بركان - 7 نقاط

2- بيراميدز - 7 نقاط

3- ريفرز يونايتد - نقطة واحدة

4- باور ديناموز - نقطة واحدة

المجموعة الثانية

1- الأهلي - 7 نقاط

2- يانج أفريكانز - 4 نقاط

3- الجيش الملكي - نقطتين

4- شبيبة القبائل - نقطتين

المجموعة الثالثة

1- الهلال السوداني - 5 نقاط

2- صن داونز - 5 نقاط

3- سانت إيلوي - 4 نقاط

4- مولودية الجزائر - نقطة واحدة

المجموعة الرابعة

1- ستاد مالي - 7 نقاط

2- الترجي - 5 نقاط

3- بترو أتلتيكو - 4 نقاط

4- سيمبا التنزاني - بدون نقاط

جدول ترتيب دوري أبطال أفريقيا دوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا

