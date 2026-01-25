موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع المصري في الكونفيدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض تحدٍ جديد في مشواره المحلي، بعد تعادله اليوم مع المصري البورسعيدي ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسقط الزمالك والمصري في فخ التعادل السلبي بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وبهذه النتيجة، حافظ المصري على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما جاء الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وجاء كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ثالثاً برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل زيسكو الزامبي الترتيب بلا نقاط.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

وعلى الصعيد المحلي، يلتقي الزمالك مع فريق بتروجيت في الدوري المصري الممتاز، يوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من الموسم الحالي