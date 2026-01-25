ملخص شوط الزمالك والمصري الثاني في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام نظيره المصري البورسعيدي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. ومع انطلاق الشوط، هدد المصري مرمى الزمالك مبكراً، بعدما أطلق أسامة الزمراوي تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 47، إلا أن محمد عواد تألق وتصدى للكرة بثبات. وواصل الفريق البورسعيدي ضغطه من خلال تبادل التمريرات في وسط الملعب، قبل أن يرسل عميد صوافطة كرة عرضية في الدقيقة 55، تعامل معها عواد بثقة. ورد الزمالك بمحاولة خطيرة في الدقيقة 58، عقب كرة عرضية قابلها شيكو بانزا بلمسة من داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم دون أن تهز الشباك. وعاد المصري ليشكل تهديداً جديداً في الدقيقة 62، بعدما وصلت كرة عرضية إلى صلاح محسن داخل المنطقة، إلا أن تسديدته علت العارضة. وفي الدقيقة 73، أهدر المصري فرصة محققة للتسجيل بعد عرضية متقنة من منذر طمين، فشل صلاح محسن في السيطرة عليها من أمام المرمى لتتحول إلى ضربة مرمى. وجاء رد الزمالك سريعاً في الدقيقة 75، بتسديدة قوية من محمد إسماعيل من خارج منطقة الجزاء، أنقذها حارس المصري ببراعة. ومع اقتراب المباراة من نهايتها، حاول الزمالك الوصول لمرمى المنافس عبر كرة عرضية في الدقيقة 82، لكنها وجدت دفاع المصري بالمرصاد. وفي الدقيقة 88 تبادل لاعبو الزمالك التمريرات في وسط الملعب قبل إرسال كرة طولية تصدى لها الدفاع، لينتهي الشوط الثاني دون تغيير في النتيجة. وبهذه النتيجة، حافظ المصري على الصدارة برصيد 7 نقاط، بينما وصل الزمالك للنقطة الخامسة في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، فيما يحتل كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المركز الثالث بـ 4 نقاط، ويتذيل الترتيب زيسكو الزامبي بلا نقاط.