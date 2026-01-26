مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

خيتافي

الدوري السعودي

النصر

- -
19:30

التعاون

الدوري السعودي

الاتحاد

- -
19:30

الأخدود

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من معتمد جمال بعد تعادل الزمالك مع المصري في الكونفدرالية

كتب - يوسف محمد:

12:14 ص 26/01/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (4)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (8)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (3)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (2)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (10)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (1)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (5)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (6)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (7)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك والمصري (3)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك والمصري (2)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك والمصري (1)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (9)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك والمصري (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، على تعادل فريقه مع المصري البورسعيدي اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال معتمد جمال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة: "مواجهة المصري كانت صعبة، كنا نتمنى أن يحالفنا الحظ في اللقاء ونحقق الفوز، لكن التعادل نتيجة عادلة، خاصة وأن الفريقين ظهرا بمستوى مميز في اللقاء".

وأضاف: "لا نمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين، لذلك الفريق عانى من كثرة الغيابات في مباراة المصري، لكن هذا ليس مبررا والقادم سيكون أفضل".

وتابع: "الفريق لديه مباراة بعد 48 ساعة أمام بتروجيت في بطولة الدوري المصري، وأخبرت اللاعبين أن الفريق سيخوض 10 مباريات خلال شهر واحد فقط، لذا هناك بعض اللاعبين لن يشاركوا لمدة 90 دقيقة وبعضهم سيشاركون لوقت محدد".

واختتم معتمد جمال تصريحاته:"الزمالك ينافس على أي بطولة يشارك فيها، وهدفن نهاية المشوار في دور المجموعات بالكونفدرالية، نحن على رأس مجموعتنا".

ويذكر أن التعادل السلبي دون أهداف، حسم نتيجة مباراة الزمالك أمام نظيره المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالكونفدرالية.

أقرأ أيضًا:

"تعرض للإصابة في الملعب".. مركز شباب منشية البكاري يعلن وفاة لاعبه

مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل مفاوضات الاتحاد السكندر للتعاقد مع لاعب الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك والمصري معتمد جمال كأس الكونفدرالية الأفريقية مباراة الزمالك والمصري نتيجة مباراة الزمالك والمصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بإطلالة شتوية ساحرة".. مي عز الدين تنشر صورا لها بجوار الأهرامات
زووم

"بإطلالة شتوية ساحرة".. مي عز الدين تنشر صورا لها بجوار الأهرامات
"قطعوا ديله بالمنشار".. القصة الكاملة لواقعة صيد قرش نادر بالبحر الأحمر
أخبار المحافظات

"قطعوا ديله بالمنشار".. القصة الكاملة لواقعة صيد قرش نادر بالبحر الأحمر
نتنياهو: وافقنا على فتح معبر رفح بشكل محدود تحت رقابة إسرائيلية
شئون عربية و دولية

نتنياهو: وافقنا على فتح معبر رفح بشكل محدود تحت رقابة إسرائيلية
فيديو هدف مصطفى محمد في مرمى نيس بالدوري الفرنسي
رياضة عربية وعالمية

فيديو هدف مصطفى محمد في مرمى نيس بالدوري الفرنسي
بـ"لوك جريء" أنابيلا هلال تخطف الأضواء في أحدث ظهور
الموضة

بـ"لوك جريء" أنابيلا هلال تخطف الأضواء في أحدث ظهور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي