أول تعليق من معتمد جمال بعد تعادل الزمالك مع المصري في الكونفدرالية

"بعد التعادل مع المصري".. جدول ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الكونفدرالية

علق معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، على تعادل فريقه مع المصري البورسعيدي اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال معتمد جمال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة: "مواجهة المصري كانت صعبة، كنا نتمنى أن يحالفنا الحظ في اللقاء ونحقق الفوز، لكن التعادل نتيجة عادلة، خاصة وأن الفريقين ظهرا بمستوى مميز في اللقاء".

وأضاف: "لا نمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين، لذلك الفريق عانى من كثرة الغيابات في مباراة المصري، لكن هذا ليس مبررا والقادم سيكون أفضل".

وتابع: "الفريق لديه مباراة بعد 48 ساعة أمام بتروجيت في بطولة الدوري المصري، وأخبرت اللاعبين أن الفريق سيخوض 10 مباريات خلال شهر واحد فقط، لذا هناك بعض اللاعبين لن يشاركوا لمدة 90 دقيقة وبعضهم سيشاركون لوقت محدد".

واختتم معتمد جمال تصريحاته:"الزمالك ينافس على أي بطولة يشارك فيها، وهدفن نهاية المشوار في دور المجموعات بالكونفدرالية، نحن على رأس مجموعتنا".

ويذكر أن التعادل السلبي دون أهداف، حسم نتيجة مباراة الزمالك أمام نظيره المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالكونفدرالية.

أقرأ أيضًا:

"تعرض للإصابة في الملعب".. مركز شباب منشية البكاري يعلن وفاة لاعبه

مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل مفاوضات الاتحاد السكندر للتعاقد مع لاعب الزمالك