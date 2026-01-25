تمكن منتخب مصر لكرة اليد من تحقيق الفوز، على حساب نظيره منتخب الجزائر، بنتيجة 41-28، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدور الرئيسي لبطولة أمم أفريقيا.

وتستضيف روندا النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد، خلال الفترة من 21 يناير الجاري وتستمر حتى يوم 31 من الشهر ذاته.

وكان منتخب مصر أنهى الشوط الأول من المباراة، متفوقا على حساب المنتخب الجزائري، بنتيجة 20-10، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني، ليحقق الفوز بنتيجة 41-28.

ورفع منتخب مصر رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 4، بعدما دخل الدور الرئيسي للبطولة وهو يمتلك نقطتين، فيما استمر منتخب الجزائر دون أي رصيد من النقاط.

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز أو التعادل مع منتخب نيجيريا في المباراة المقبلة، لضمان التأهل بشكل رسمي إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

ويلاقي منتخب مصر نظيره المنتخب النيجيري، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 يناير الجاري، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً.

أقرأ أيضًا:

فيديو هدف مصطفى محمد في مرمى نيس بالدوري الفرنسي

كارتيرون يكشف لمصراوي حقيقة مفاوضات الزمالك