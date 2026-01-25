مباريات الأمس
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
21:00

المصري

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

1 3
16:00

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 3
18:30

مانشستر يونايتد

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

42 28
16:30

الجزائر

جميع المباريات

"يقترب من نصف النهائي".. منتخب مصر لكرة اليد يحقق الفوز على الجزائر في بطولة أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

07:33 م 25/01/2026
تمكن منتخب مصر لكرة اليد من تحقيق الفوز، على حساب نظيره منتخب الجزائر، بنتيجة 41-28، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدور الرئيسي لبطولة أمم أفريقيا.

وتستضيف روندا النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد، خلال الفترة من 21 يناير الجاري وتستمر حتى يوم 31 من الشهر ذاته.

وكان منتخب مصر أنهى الشوط الأول من المباراة، متفوقا على حساب المنتخب الجزائري، بنتيجة 20-10، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني، ليحقق الفوز بنتيجة 41-28.

ورفع منتخب مصر رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 4، بعدما دخل الدور الرئيسي للبطولة وهو يمتلك نقطتين، فيما استمر منتخب الجزائر دون أي رصيد من النقاط.

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز أو التعادل مع منتخب نيجيريا في المباراة المقبلة، لضمان التأهل بشكل رسمي إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

ويلاقي منتخب مصر نظيره المنتخب النيجيري، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 يناير الجاري، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً.

منتخب مصر لكرة اليد بطولة أفريقيا لليد منتخب مصر كأس أفريقيا لليد مصر والجزائر

