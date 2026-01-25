محامي رمضان صبحي يكشف مفاجأة قوية في تطورات قضية المنشطات

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد التعادل مع نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

أكد هاني زهران محامي اللاعب رمضان صبحي، أن الأمل ما زال قائماً في رفع الإيقاف المفروض على موكله بسبب المنشطات، رغم صعوبة قبول الطعون أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.

وأوضح زهران في تصريحات تلفزيونية أن فريق الدفاع تقدم رسمياً بالاستئناف والطعن على قرار الإيقاف الصادر عن محكمة كأس، مشيراً إلى أنه في حال قبول المحكمة الفيدرالية الدولية للطعن، سيكون من حق رمضان صبحي العودة إلى الملاعب مجددًا.

وأشار محامي اللاعب إلى أن نسبة قبول الطعون أمام المحكمة الفيدرالية ضعيفة جدًا، إلا أن لديهم أمل كبير في إنصاف رمضان صبحي، خاصة بعد أن أظهرت حيثيات الحكم وجود تلاعب في عينة المنشطات على الرغم من ثبوت إيجابيتها.

وأضاف زهران أن الطعن تم تقديمه رسمياً يوم الاثنين الماضي، مع احتمال أن تقرر المحكمة إعادة القضية إلى المحكمة الدولية الرياضية للنظر فيها مرة أخرى.