تصدر النجم السعودي فهد المولد، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار خبر وفاته، بعد أكثر من عام من دخوله في غيبوبة.

وذكر موقع "روسيا اليوم"، وفقا لمصادر مقربة من اللاعب، أن المولد لا يزال على قيد الحياة ويتلقى العلاج، وكل ما يتردد ليس له أي أساس من الصحة.

وكان نجم الكرة السعودية، دخل في غيبوبة في سبتمبر من العام قبل الماضي 2024، بعد سقوطه من شرفة منزله في الطابق الثاني بدبي، مما أدى إلى إصابته بكسور متعددة في الجمجمة والجسم.

ويمتلك المولد مسيرة كبيرة في الملاعب السعودية، بشكل خاص مع الاتحاد السعودي، حيث شارك مع الاتحاد في 245 مباراة من قبل، تمكن من تسجيل 76 هدفا وتقديم 44 تمريرة حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، شارك المولد رفقة المنتخب السعودي في 75 مباراة، نجح خلالهم في تسجيل 17 هدفا.

