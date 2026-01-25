مباريات الأمس
"بعد أكثر من عام في غيبوبة".. حقيقة وفاة فهد المولد نجم اتحاد جدة السابق

كتب : مصراوي

01:20 ص 25/01/2026
    دعم الدوسري وحساب المنتخب السعودي فهد المولد
    لحظة نقل فهد المولد من دبي إلى الرياض1
    لحظة نقل فهد المولد من دبي إلى الرياض3
    لحظة نقل فهد المولد من دبي إلى الرياض2
    فهد المولد لاعب الشباب السعودي
    فهد المولد
    اللاعب السعودي فهد المولد
    فهد المولد
    اللاعب السعودي فهد المولد
    فهد المولد
    فهد المولد
    فهد المولد
    مشاهدة برنامج رامز عقله طار الحلقة ٧ السابعة مع فهد المولد
    فهد المولد
    فهد المولد
    فهد المولد

تصدر النجم السعودي فهد المولد، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار خبر وفاته، بعد أكثر من عام من دخوله في غيبوبة.

وذكر موقع "روسيا اليوم"، وفقا لمصادر مقربة من اللاعب، أن المولد لا يزال على قيد الحياة ويتلقى العلاج، وكل ما يتردد ليس له أي أساس من الصحة.

وكان نجم الكرة السعودية، دخل في غيبوبة في سبتمبر من العام قبل الماضي 2024، بعد سقوطه من شرفة منزله في الطابق الثاني بدبي، مما أدى إلى إصابته بكسور متعددة في الجمجمة والجسم.

ويمتلك المولد مسيرة كبيرة في الملاعب السعودية، بشكل خاص مع الاتحاد السعودي، حيث شارك مع الاتحاد في 245 مباراة من قبل، تمكن من تسجيل 76 هدفا وتقديم 44 تمريرة حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، شارك المولد رفقة المنتخب السعودي في 75 مباراة، نجح خلالهم في تسجيل 17 هدفا.

