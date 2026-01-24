مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

الزمالك ينهى استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدي في الكونفيدرالية

كتب - نهى خورشيد

08:50 م 24/01/2026

مران الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته لمواجهة المصري، بعدما خاض مرانه الختامي مساء اليوم السبت على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن استعداداته لخوض لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامته غداً الأحد.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال، على تقليل الأحمال البدنية خلال المران، لتفادي تعرض اللاعبين للإرهاق قبل المواجهة المرتقبة، خاصة في ظل ضغط المباريات.

وشملت التدريبات فقرة بدنية خفيفة تحت إشراف مدرب الأحمال نونو كوستا ربييرو، تخللتها تدريبات متنوعة بالكرة، بهدف تجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً بالشكل المناسب للقاء.

كما ركز الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية، إذ قسم معتمد جمال اللاعبين إلى مجموعات لتنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية، مع توجيه مستمر من المدير الفني ومساعده إبراهيم صلاح، قبل أن يختتم المران بتقسيمة فنية مصغرة.

ويخوض الزمالك مواجهة المصري مساء غدٍ الأحد على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المصري البورسعيد الزمالك الكونفدرالية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد إمام: "الكينج" محمد منير في حتة تانية.. و"نمبر وان" هو عادل إمام
زووم

محمد إمام: "الكينج" محمد منير في حتة تانية.. و"نمبر وان" هو عادل إمام
"سحر اللون الأسود".. معلومات وصور عن إطلالة هنا الزاهد
الموضة

"سحر اللون الأسود".. معلومات وصور عن إطلالة هنا الزاهد
ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة داخل الطائرة.. صورة
زووم

ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة داخل الطائرة.. صورة
الصور الأولى من عزاء والدة الفنان نضال الشافعي
زووم

الصور الأولى من عزاء والدة الفنان نضال الشافعي
سقطت أمام خطيبها.. نساء عزبة الباشا على الشاطئ في انتظار خروج جثمان غريقة
أخبار المحافظات

سقطت أمام خطيبها.. نساء عزبة الباشا على الشاطئ في انتظار خروج جثمان غريقة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام