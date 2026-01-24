الزمالك ينهى استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدي في الكونفيدرالية

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته لمواجهة المصري، بعدما خاض مرانه الختامي مساء اليوم السبت على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن استعداداته لخوض لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامته غداً الأحد.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال، على تقليل الأحمال البدنية خلال المران، لتفادي تعرض اللاعبين للإرهاق قبل المواجهة المرتقبة، خاصة في ظل ضغط المباريات.

وشملت التدريبات فقرة بدنية خفيفة تحت إشراف مدرب الأحمال نونو كوستا ربييرو، تخللتها تدريبات متنوعة بالكرة، بهدف تجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً بالشكل المناسب للقاء.

كما ركز الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية، إذ قسم معتمد جمال اللاعبين إلى مجموعات لتنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية، مع توجيه مستمر من المدير الفني ومساعده إبراهيم صلاح، قبل أن يختتم المران بتقسيمة فنية مصغرة.

ويخوض الزمالك مواجهة المصري مساء غدٍ الأحد على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.