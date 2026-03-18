مصر توضح حقيقة العلاقات مع الخليج.. وتحذّر من تجاهل التطورات في لبنان وفلسطين

كتب : محمود الطوخي

12:02 ص 18/03/2026

الدكتور بدر عبد العاطي

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبدالعاطي، الثلاثاء، أن ما يثار عبر منصات التواصل الاجتماعي عن وجود ما يعكر صفو علاقة القاهرة بالأشقاء العرب لا أساس له من الصحة.

مصر ومساعي تأسيس تحالف دولي

وأوضح عبدالعاطي خلال لقاء موسع عقده على هامش إفطار للإعلاميين والكتاب المصريين، أن القاهرة تقود تحركا في المحافل الدولية لبناء تحالف يدين الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، مؤكدا على أن الاعتداءات التي تعرضت لها دول الخليج والأردن آثمة.

مصر وأمن الخليج

وأوضح عبدالعاطي، أن الظروف الاستثنائية وإغلاق المطارات حالت دون إتمام زيارته المقررة للبحرين والكويت، مشددا على موقف القاهرة الراسخ والثابت الداعم لأمن واستقرار دول الخليج العربي.

وأكد وزير الخارجية، على أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن القاهرة عمود الارتكاز في منطقة الشرق الأوسط.

تحذير مصري من تجاهل لبنان وفلسطين

وحذر عبدالعاطي، من أن الشرق الأوسط على حافة الانفجار، لافتا إلى أن هناك تواصل مستمر عبر الجهات المعنية لتحذير جيش الاحتلال الإسرائيلي من مغبة أي اجتياح بري للبنان، إذ إن الوضع في لبنان وصل لمرحلة بالغة الخطورة.

وفي الشأن الفلسطيني، أكد عبدالعاطي أن الانشغال بالأزمات الإقليمية لم ولن يثني مصر عن دورها التاريخي والمحوري تجاه القضية الفلسطينية.

الحرب في إيران موقف مصر من الحرب دول الخليج الشرق الأوسط

