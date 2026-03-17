"حزين".. أول تعليق من نيمار بعد استبعاده من قائمة البرازيل لمعسكر مارس

بعد طلب اللجوء.. لاعبتا منتخب إيران للسيدات تنضمان إلى ناد أسترالي

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباريات إياب دور الـ16، ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وتقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات في إياب دور الـ16 ببطولة دوري الأبطال، في المقدمة مباراة ريال مدريد ومان سيتي، بالإضافة إلى مباراة برشلونة ونيوكاسل يونايتد.

ويحتل النجم الفرنسي كليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني، صدارة ترتيب هدافي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 13 هدفا وبفارق 3 أهداف عن أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل صاحب الـ10 أهداف في المركز الثاني.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026

1- كليان مبابي، ريال مدريد، 13 هدفا

2- أنتوني جوردون، نيوكاسل، 10 أهداف

3- هاري كين، بايرن ميونخ، 8 أهداف

4- جوليان ألفاريز، أتليتكو مدريد، 7 أهداف

5- هالاند، مان سيتي، 7 اهداف

وفي سياق متصل، يعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد، مان يونايتد ويوفنتوس السابق، هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا.

والجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان الفرنسي، يعد حامل لقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025.

أقرأ أيضًا:

بالمجان.. نقل لقطات مباشرة من مباريات كأس العالم عبر يوتيوب

غائب منذ موسم 2014.. بيب جوارديولا ينتظر رقما قياسيا أمام ريال مدريد