مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

بتروجت

- -
21:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
19:45

جليمت

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري الإماراتي

الوحـــدة

0 0
19:30

العين

جميع المباريات

"مبابي في الصدارة".. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026

كتب : يوسف محمد

07:14 م 17/03/2026
  هالاند وفودين
    هالاند وفودين
    النرويجي هالاند
    هالاند
    شجار هالاند مع مانشيني لاعب إيطاليا (1)
    هالاند

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباريات إياب دور الـ16، ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وتقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات في إياب دور الـ16 ببطولة دوري الأبطال، في المقدمة مباراة ريال مدريد ومان سيتي، بالإضافة إلى مباراة برشلونة ونيوكاسل يونايتد.

ويحتل النجم الفرنسي كليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني، صدارة ترتيب هدافي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 13 هدفا وبفارق 3 أهداف عن أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل صاحب الـ10 أهداف في المركز الثاني.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026

1- كليان مبابي، ريال مدريد، 13 هدفا

2- أنتوني جوردون، نيوكاسل، 10 أهداف

3- هاري كين، بايرن ميونخ، 8 أهداف

4- جوليان ألفاريز، أتليتكو مدريد، 7 أهداف

5- هالاند، مان سيتي، 7 اهداف

وفي سياق متصل، يعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد، مان يونايتد ويوفنتوس السابق، هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا.

والجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان الفرنسي، يعد حامل لقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025.

"الأفريقي الأول".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام جالاتا سراي بدوري الأبطال
رياضة عربية وعالمية

"الأفريقي الأول".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام جالاتا سراي بدوري الأبطال
تأمين السلع والطاقة أولوية.. مدبولي يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات
أخبار مصر

تأمين السلع والطاقة أولوية.. مدبولي يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات
بدء صرف منحة عيد الفطر لـ229 ألف عامل -أماكن الصرف
أخبار مصر

بدء صرف منحة عيد الفطر لـ229 ألف عامل -أماكن الصرف

د. مصطفى الفقي: بدر عبدالعاطي بنى نفسه بذراعه.. ونبيل فهمي مرشح مناسب للجامعة
مصراوى TV

د. مصطفى الفقي: بدر عبدالعاطي بنى نفسه بذراعه.. ونبيل فهمي مرشح مناسب للجامعة
توأم رمضان.. 5 قضايا شائكة أثارت الجدل منها "الجن جوّاك وانت نايم"
جنة الصائم

توأم رمضان.. 5 قضايا شائكة أثارت الجدل منها "الجن جوّاك وانت نايم"

