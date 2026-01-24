مباريات الأمس
منتخب مصر يكتسح أوغندا في أمم أفريقيا لكرة اليد

كتب : هند عواد

01:02 م 24/01/2026 تعديل في 02:44 م
حقق منتخب مصر الأول لكرة اليد، الفوز على أوغندا، بنتيجة 54-13، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور التمهيدي ببطولة أمم أفريقيا.

وتصدر منتخب مصر لكرة اليد مجموعة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في ثلاث مباريات، الجابون وأنجولا وأوغندا.

موعد مباراة مصر وأوغندا

يواجه منتخب مصر لكرة اليد نظيره الأوغندي، في الواحدة ظهر اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور التمهيدي من بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد 2026.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى ربع نهائي أمم أفريقيا لكرة اليد، عقب الفوز على أنجولا في الجولة الماضية، بنتيجة 41-28، ويسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد في رواندا، خلال الفترة من 21 إلى 31 يناير.

بث مباشر مباراة مصر وأوغندا

تنقل قناة أون سبورت مباراة مصر وأوغندا في أمم أفريقيا لكرة اليد، ويمكن مشاهدة المباراة من خلال الرابط التالي:

منتخب مصر لكرة اليد مصر وأوغندا بث مباشر مصر وأوغندا أمم أفريقيا لكرة اليد بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد

