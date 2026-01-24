توجيه عاجل من السيسي بشأن دعم أسر الشهداء

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة لأسر الشهداء والمصابين، قائلًا: إننا في كل مرة نتحدث فيها نلتقي بأسر أخرى قدمت شهداء لأن الدنيا لا تقف والتضحيات لا تنتهي.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74، اليوم السبت: كلنا عندما نرى الأسر والأبناء والبنات الذين تركوهم الشهداء نُجدد الالتزام والعهد معهم، ليس فقط من الدولة بل من الشعب المصري، وكلنا مقدرين ولن نستطيع أن نوفيكم رد لجميل الشهيد.

وتابع الرئيس: لا بد أن يكون لنا برامج مع أبناء وأسر الشهداء؛ حتى نتذكر تضحياتهم ونقولهم أنتوا جزء مننا موجودين معانا ومنفصلتوش أبدًا عننا، فكل التحية والتقدير والاعتزاز بيكم، اللي موجودين هنا واللي موجودين في بيوتهم، اللي ضحوا دالوقتي أو اللي ضحوا في سنوات مضت.

وواصل الرئيس السيسي: مش هتكلم في إجراءات عملناها مع الأسر دي أو أبنائها؛ لأن مش دا الهدف خالص، ولكن عايز أقول إحنا كنا من حوالي 8 أو 9 سنوات عملنا صندوق للشهداء والمصابين وطلع ليه قانون ينظم عمله وإجراءاته، ولكن عايز أقول للمصريين إن من أول سنة 48 فإن شهداء ومصابي 48 وشهداء ومصابي 56 وشهداء ومصابي 67 وحرب الاستنزاف حتى من المدنيين اللي كانوا بيشاركوا في بناء حائط الصواريخ أو المنشآت الخاصة بالقوات المسلحة وأنا بقولها مش من بل عايز أقول منسيناش دا وحرب 73 والحروب الأخرى حتى شهدائنا اللي سقطوا في مواجهة الإرهاب من الجيش والقضاء والخارجية ومسبناش شهيد سواء كنت مسئول في الوقت دا أو مش مسئول، وتواصلنا مع أسرهم طبقًا للبيانات المتاحة لدينا علشان أكون منصف، والمساهة وصلت للأحفاد، وحبيت أقول النقطة دي لينا.

وأكمل: فيه مبادرة اتعملت لأبناء الأسر وفيه مبادرة اتعملت بين الصندوق والبنك المركزي مع شركة التأمين الأهلية واتعملت مبادرة أخرى لكل أبناء وبنات الشهداء والمصابين رقم بيتحط في شركة التأمين ثم حسب عدد السنين وبندي الرقم دا للي عنده 21 سنة.. طب دا كفاية؟ لأ مش كفاية، أنا بقول دا للجيش والشرطة وأي حد مسئول عن دعم الشهداء والمصابين، مختتمًا: "كل الشهداء والأسر في القلب عندنا وكل التحية ليهم مرة تانية".

