أشرف حكيمي يرد: لماذا سجل أمواله وممتلكاته باسم والدته؟

كتب : مصراوي

07:09 ص 24/01/2026
    أشرف حكيمي ووالدته (1)
    أشرف حكيمي ووالدته (9)
    أشرف حكيمي ووالدته (10)
    أشرف حكيمي ووالدته (5)
    أشرف حكيمي ووالدته (2)
    أشرف حكيمي ووالدته (3)
    أشرف حكيمي ووالدته (6)
    أشرف حكيمي ووالدته (8)
    أشرف حكيمي ووالدته (7)
    أشرف حكيمي ووالدته (4)
    أشرف حكيمي (4)
    أشرف حكيمي (7)
    أشرف حكيمي (5)
    أشرف حكيمي (3)
    أشرف حكيمي (1)
    أشرف حكيمي (2)
    أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب
    أشرف حكيمي
    أشرف حكيمي
    أشرف حكيمي
    أشرف حكيمي

كتب - محمد عبد السلام:

علق أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، خلال ظهوره في أحد برامج "البودكاست"، على امتلاك والدته لجميع أملاكه.

وقال حكيمي، عندما تمتلك المال والشهرة، يصبح عدد الأشخاص الذين يمكنك الوثوق بهم قليلا جدا، وأعتقد أن والدتي هي الشخص الوحيد الذي سيحبني سواء كنت أملك المال أم لا.

وأضاف، في حال امتلاكك للمال، أرى أن والدتي ستحافظ عليه أكثر مني، فهي الشخص الوحيد الذي لم تفكر يوما في سرقتي.

وأوضح، هذا المال حصلت عليه أنا ووالدتي معا، ومالي هو مالها، فعندما كانت تعمل كانت تشاركني مالها، ووالدتي هي الوحيدة التي تريد الأفضل لي دائما.

واختتم حكيمي تصريحاته قائلا، والدتي لم تتمني لي الشر أبدا، ولا لي اخوتي، لذلك فهي الشخص الوحيد الذي أستطيع أن أثق به، والأمر لا يتعلق بالزواج، فأنا هكذا مع والدتي منذ الصغر.

