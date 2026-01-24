السيسي يُكرم عددًا من ضباط الشرطة وأسر الشهداء

السيسي يُكرم عددًا من أسر الشهداء

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من ضباط الشرطة، بمنحهم أنواط الامتياز، تقديرًا لجهودهم المخلصة ودورهم في حفظ الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة.

كما كرم الرئيس السيسي عددًا من أسر شهداء الشرطة، تقديرًا لتضحيات أبنائهم ودورهم الوطني في حماية الوطن.

