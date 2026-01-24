إعلان

السيسي يُكرم عددًا من ضباط الشرطة وأسر الشهداء

كتب : محمد نصار

02:20 م 24/01/2026

السيسي يُكرم عددًا من أسر الشهداء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من ضباط الشرطة، بمنحهم أنواط الامتياز، تقديرًا لجهودهم المخلصة ودورهم في حفظ الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة.

كما كرم الرئيس السيسي عددًا من أسر شهداء الشرطة، تقديرًا لتضحيات أبنائهم ودورهم الوطني في حماية الوطن.

اقرأ أيضًا:

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد الشرطة الـ74

تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السيسي يكرم عدد من ضباط الشرطة السيسي يكرم عدد من أسر الشهداء الرئيس عبد الفتاح السيسي لاحتفال بذكرى عيد الشرطة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أكثر من 100 مليون جنيه.. كم يحتاج الزمالك لفتح قيده قبل غلق الميركاتو؟
رياضة محلية

أكثر من 100 مليون جنيه.. كم يحتاج الزمالك لفتح قيده قبل غلق الميركاتو؟
السيسي يُكرم عددًا من ضباط الشرطة وأسر الشهداء
أخبار مصر

السيسي يُكرم عددًا من ضباط الشرطة وأسر الشهداء

شعبة الذهب: 522 جنيها زيادة في جرام الذهب بمصر خلال أسبوع بارتفاع 8.5%
اقتصاد

شعبة الذهب: 522 جنيها زيادة في جرام الذهب بمصر خلال أسبوع بارتفاع 8.5%
طوارئ بشركات التوزيع لسحب عدادات الكهرباء المخالفة
أخبار مصر

طوارئ بشركات التوزيع لسحب عدادات الكهرباء المخالفة
اعقلوا الأمور.. أسامة هيكل يعلق على قرار فرض ضرائب على الهواتف
أخبار مصر

اعقلوا الأمور.. أسامة هيكل يعلق على قرار فرض ضرائب على الهواتف

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

صور وفيديو ماذا دار في استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه سنة؟
- سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات الصباحية
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام