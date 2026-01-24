بالمجان.. القناة الناقلة لمباراة مصر وأوغندا في أمم أفريقيا لكرة اليد

بينهم ليفربول ضد بورنموث.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

يستعد منتخب مصر الأول لكرة اليد، لمواجهة أوغندا، عصر اليوم السبت، في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور التمهيدي من بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد 2026.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى ربع نهائي أمم أفريقيا لكرة اليد، بعد الفوز على أنجولا في الجولة الماضية، بنتيجة 41-28، ويسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته.

ويشارك منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد، المقامة في رواندا، خلال الفترة من 21 إلى 31 يناير.

موعد مباراة مصر وأوغندا

تقام مباراة منتخب مصر لكرة اليد وأوغندا، في الثالثة مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي من بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد 2026.

القناة الناقلة لمباراة مصر وأوغندا

تنقل مباراة مصر وأوغندا، في الجولة الثالثة أمم أفريقيا لكرة اليد، على قناة أون سبورت، التي حصلت على حقوق بث البطولة.

