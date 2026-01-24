الداخلية العراقية تنفي وقوع اشتباكات على الحدود مع سوريا

بغداد- (د ب أ)

نفت وزارة الداخلية العراقية ما تردد عن وقوع اشتباكات على الحدود بين العراق وسوريا، مشيرة إلى أن الوضع هادئ وأن الفيديوهات المتداولة "غير صحيحة".

وانتشر ليلة أمس الجمعة مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر إطلاقاً كثيفاً للنار، ويصوّر الأمر على أنه اشتباكات وقعت بين قوات الحشد الشعبي وجماعات مسلحة سورية على الحدود العراقية السورية.

وقال مدير الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية العراقية، العميد مقداد ميري لشبكة (رووداو)، اليوم السبت:"لم تقع أي اشتباكات على الحدود، وما يُشاع بهذا الخصوص بعيد عن الصحة".

يُذكر أن للعراق وإقليم كردستان حدوداً مشتركة مع سوريا تمتد لنحو 618 كيلومتراً.

وعقب التطورات العسكرية التي شهدتها سوريا خلال الأيام الماضية، أرسلت الحكومة العراقية تعزيزات عسكرية وأمنية كبيرة إلى الحدود، ووضعت قواتها في تلك المناطق في حالة تأهب قصوى، وذلك لمنع وقوع أي حوادث غير مرغوب فيها.