إعلان

الداخلية العراقية تنفي وقوع اشتباكات على الحدود مع سوريا

كتب : مصراوي

02:33 م 24/01/2026

وزارة الداخلية العراقية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بغداد- (د ب أ)

نفت وزارة الداخلية العراقية ما تردد عن وقوع اشتباكات على الحدود بين العراق وسوريا، مشيرة إلى أن الوضع هادئ وأن الفيديوهات المتداولة "غير صحيحة".

وانتشر ليلة أمس الجمعة مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر إطلاقاً كثيفاً للنار، ويصوّر الأمر على أنه اشتباكات وقعت بين قوات الحشد الشعبي وجماعات مسلحة سورية على الحدود العراقية السورية.

وقال مدير الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية العراقية، العميد مقداد ميري لشبكة (رووداو)، اليوم السبت:"لم تقع أي اشتباكات على الحدود، وما يُشاع بهذا الخصوص بعيد عن الصحة".

يُذكر أن للعراق وإقليم كردستان حدوداً مشتركة مع سوريا تمتد لنحو 618 كيلومتراً.

وعقب التطورات العسكرية التي شهدتها سوريا خلال الأيام الماضية، أرسلت الحكومة العراقية تعزيزات عسكرية وأمنية كبيرة إلى الحدود، ووضعت قواتها في تلك المناطق في حالة تأهب قصوى، وذلك لمنع وقوع أي حوادث غير مرغوب فيها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية العراقية اشتباكات العراق سوريا جماعات مسلحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إقبال كبير من المواطنين في ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب
مصراوى TV

إقبال كبير من المواطنين في ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب
اعقلوا الأمور.. أسامة هيكل يعلق على قرار فرض ضرائب على الهواتف
أخبار مصر

اعقلوا الأمور.. أسامة هيكل يعلق على قرار فرض ضرائب على الهواتف
وصول رمضان صبحي من محبسه لحضور أولى جلسات الاستئناف على حكم حبسه
حوادث وقضايا

وصول رمضان صبحي من محبسه لحضور أولى جلسات الاستئناف على حكم حبسه
شعبة الذهب: 522 جنيها زيادة في جرام الذهب بمصر خلال أسبوع بارتفاع 8.5%
اقتصاد

شعبة الذهب: 522 جنيها زيادة في جرام الذهب بمصر خلال أسبوع بارتفاع 8.5%
توجيه عاجل من السيسي بشأن استخدام الموبايل للأطفال
أخبار مصر

توجيه عاجل من السيسي بشأن استخدام الموبايل للأطفال

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

صور وفيديو ماذا دار في استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه سنة؟
- سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات الصباحية
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام