بينهم ليفربول ضد بورنموث.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت الموافق 24 يناير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، ومباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت

وست هام ضد سندرلاند - 2:30 مساء - بي إن سبورت 1

مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون - 5:00 مساء - بي إن سبورت 1

فولهام ضد برايتون - 5:00 مساء - بي إن سبورت 5

بيرنلي ضد توتنهام - 5:00 مساء - بي إن سبورت 3

بورنموث ضد ليفربول - 7:30 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت

رايو فايكانو ضد أوساسونا - 3:00 مساء - بي إن سبورت 4

فالنسيا ضد إسبانيول - 5:15 مساء - بي إن سبورت 4

إشبيلية ضد أتلتيك بلباو - 7:30 مساء - بي إن سبورت 4

فياريال ضد ريال مدريد 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم السبت

هايدنهايم ضد لايبزيج - 4:30 مساء - منصة شاهد

ماينز ضد فولفسبورج - 4:30 مساء - منصة شاهد

آينتراخت فرانكفورت ضد هوفنهايم - 4:30 مساء - منصة شاهد

باير ليفركوزن ضد فيردر بريمن - 4:30 مساء - منصة شاهد

بايرن ميونخ ضد أوجسبورج - 4:30 مساء - إم بي سي أكشن

يونيون برلين ضد بوروسيا دورتموند - 7:30 مساء - إم بي سي أكشن

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم السبت

ستاد رين ضد لوريان - 6:00 مساء - بي إن سبورت 8

لو هافر ضد موناكو - 8:00 مساء - بي إن سبورت 4

مارسيليا ضد لانس - 10:05 مساء - بي إن سبورت 6

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم السبت

كومو ضد تورينو - 4:00 مساء - منصة starzplay

فيورنتينا ضد كالياري - 7:00 مساء - منصة starzplay

ليتشي ضد لاتسيو - 9:45 مساء - منصة starzplay

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم السبت

باور ديناموز ضد ريفرز يونايتد - 3:00 مساء - بي إن سبورت 3

شبيبة القبائل ضد الجيش الملكي - 6:00 مساء - بي إن سبورت 2

الترجي ضد سيمبا - 6:00 مساء - بي إن سبورت 7

نهضة بركان ضد بيراميدز - 9:00 مساء - بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم السبت

الخليج ضد الشباب - 3:25 مساء - الثمانية 1

الخلود ضد الاتفاق - 5:20 مساء - الثمانية 2

نيوم ضد الأهلي - 7:30 مساء - الثمانية 1